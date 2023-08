DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Jahresteuerung in NRW steigt im August auf 5,9 Prozent

Die jährliche Inflationsrate in Nordrhein-Westfalen ist im August gestiegen. Wie das Statistische Landesamt berichtete, lagen die Verbraucherpreise im Schnitt um 5,9 (Juli: 5,8) Prozent höher als im Vorjahresmonat. Die Preise für Nahrungsmittel erhöhten sich im Jahresvergleich um 9,1 Prozent, während die Preise für Heizöl inklusive Betriebskosten um 12,7 Prozent zurückgingen. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 0,5 Prozent.

Deutsche Importpreise sinken im Juli stärker als erwartet

Die Importpreise in Deutschland sind im Juli stärker gesunken als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, fiel der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten stabile Preise vorhergesagt. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Importpreisrückgang von 13,2 Prozent registriert. Das ist der stärkste Preisrückgang gegenüber einem Vorjahresmonat seit Januar 1987. Die befragen Ökonomen hatten einen nur Rückgang von 12,8 Prozent erwartet.

BoJ-Ratsmitglied Tamura: Nachhaltiges Inflationsziel von 2 Prozent in Sicht

Naoki Tamura, Vorstandsmitglied der Bank of Japan (BoJ), sieht das Inflationsziel der Zentralbank mit einer nachhaltigen Teuerung von 2 Prozent in Sicht. Er erwarte, dass die Notenbank im ersten Quartal kommenden Jahres mehr Klarheit darüber haben dürfte, ob die Bank das Ziel erreichen könnte, basierend auf der Dynamik des Lohnwachstums zu diesem Zeitpunkt und den Preisdaten für die zweite Jahreshälfte, sagte er bei einem Treffen mit Wirtschaftsführern in Hokkaido.

Lindner bekräftigt Nein zu Industriestrompreis

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat seine Ablehnung eines Industriestrompreises bekräftigt. Er halte es "nicht für sinnvoll", "dass wir für einige große Konzerne Subventionen zahlen, die am Ende dann die Bäckerei und der Mittelstand tragen müssen", sagte Lindner am Dienstag im Interview mit den ARD-"Tagesthemen". Aus seiner Sicht brauche Deutschland vielmehr einen schnelleren Zubau von Energieerzeugung, schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie die Erleichterung von Strom-Partnerschaften zwischen Energieversorgern und Großverbrauchern.

Buschmann: Kabinett will Bürokratiekosten deutlich senken

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat den Abbau von Bürokratie als "Daueraufgabe" bezeichnet und auch eine Initiative auf europäischer Ebene dazu angekündigt. "Wir wollen den Bürokratie-Burnout in Deutschland beseitigen", sagte Buschmann im ARD-Morgenmagazin aus Meseberg, wo das Kabinett bei seiner Klausurtagung ein von Buschmann erarbeitetes Bürokratieentlastungsesetz auf den Weg bringen will. Mit dem 4. Bürokratieentlastungsgesetz werde der Bürokratiekostenindex "auf ein Allzeittief" sinken, erwartet würden "messbare substanzielle Ergebnisse". Nach früheren Angaben Buschmanns sollen etwa Hotels nicht länger für jeden einzelnen Gast einen Meldeschein ausfüllen müssen.

Von der Leyen schlägt Niederländer Hoekstra als EU-Klimakommissar vor

Eine Woche nach dem Rücktritt von EU-Kommissionsvize Frans Timmermans hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den derzeitigen niederländischen Außenminister Wopke Hoekstra als neuen Klimakommissar vorgeschlagen. Hoekstra habe "große Motivation für den Posten und großes Engagement für die Europäische Union" gezeigt, sagte von der Leyen nach einem Gespräch mit Hoekstra. Der 47-Jährige, den die Niederlande vergangene Woche nominiert hatten, muss nun noch vom EU-Parlament und den Mitgliedsstaaten bestätigt werden.

Moskau meldet "Zerstörung" von ukrainischen Militärschiffen

Russische Truppen haben nach Angaben aus Moskau vier ukrainische Militärschiffe im Schwarzen Meer zerstört. Ein Flugzeug "zerstörte gegen Mitternacht Moskauer Zeit (23.00 MESZ) vier Hochgeschwindigkeits-Militärschiffe" mit "bis zu 50 Soldaten" einer Spezialeinheit an Bord, erklärte das russische Verteidigungsministerium im Onlinedienst Telegram. In der Stadt Pskow im Nordwesten Russlands wehrte das russische Militär indes einen Drohnenangriff auf einen Flughafen ab, wie der Gouverneur der gleichnamigen Region am Mittwochmorgen erklärte.

USA kündigen weitere Militärhilfe für Ukraine an

Die USA haben weitere Militärhilfen für die Ukraine im Umfang von 250 Millionen Dollar angekündigt. Das Verteidigungsministerium in Washington teilte mit, das Hilfspaket umfasse Ausrüstung zur Beseitigung von Minen und Panzersperren sowie Raketen zur Luft- und Panzerabwehr und mehr als drei Millionen Patronen für Handfeuerwaffen. Die Unterstützung werde der Ukraine helfen, "Russlands anhaltenden Angriffskrieg auf dem Schlachtfeld zu kontern und ihre Bevölkerung zu schützen", erklärte das Pentagon.

IAEA: Eingeleitetes Fukushima-Kühlwasser ist nicht gefährlich

Das in den Pazifik eingeleitete Kühlwasser aus dem zerstörten Atomkraftwerk Fukushima in Japan stellt nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) kein Risiko für die Bevölkerung dar. Das aufbereitete und gefilterte Wasser "enthält keine Radionuklide in einer Menge, die schädlich wäre", sagte IAEA-Leiter Rafael Grossi in Stockholm.

