Chartcheck: Tembo Gold - Wichtiger Aufwärtsimpuls gelungen

Anzeige / Werbung Die positiven, charttechnischen Zeichen mehren sich bei Temo Gold. Der Jahreschart des kanadisch-tansanischen Goldexplorers Tembo Gold (WKN A2P9RS / TSXV TEM) zeigt eine leicht ansteigende blaue Trendlinie, die den Aktienkurs unter deutlichen Schwankungen von 0,15 kanadischen Dollar im Oktober bis 0,17 CAD im Juli unterstützte. Vor wenigen Tagen gelang es dann, mit deutlich anziehenden Umsätzen, beide Durchschnittslinien zu überwinden - der Backtest von oben auf die 200-Tage-Linie verlief auch schon erfolgreich. Positiv zu sehen: die 100-Tage-Linie steigt bereits wieder, auch die 200-Tage-Linie verläuft nun bereits wieder seitwärts und dürfte sehr bald von der 100-Tage-Linie aufwärts gekreuzt werden. Das wäre ein mittelfristiges charttechnisches Kaufsignal. Der MACD Indikator generierte bereits Ende Juli durch das Kreuzen der blauen Linie nach oben durch die rote hindurch ein charttechnisches Kaufsignal. Dies gelang auch (nun nachhaltig nachdem es bereits im Juni nicht gelang) dem Trendbestätiger mit dem Überwinden der neutralen 100. Ebenfalls seit Ende Juli notiert der Chaikin Money Flow im grünen Bereich und zeigt damit nach seiner Berechnungsweise einen Zufluss von Kapital an. Klar positiv, aber noch deutlich vom Überkauftstatus (wie zuletzt im Juni bei 2,0) entfernt, verläuft auch der Overbought/ Oversold Indikator.



Quelle: Comdirect Die Langfristbetrachtung im Dreijahreschart zeigt eine Dreiecksformation, aus der der Aktienkurs nach oben ausgebrochen ist (diese Aussage gilt für beide möglichen oberen Begrenzungslinien des Dreiecks). Ein klar positives Zeichen.



Quelle: Comdirect Abonnieren Sie jetzt den Goldinvest.de-Newsletter

Folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Tembo Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien von Tembo Gold Corp. beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Tembo Gold Corp. und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Tembo Gold Corp. die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Tembo Gold Corp. entlohnt. Enthaltene Werte: XD0002747026,CA87974N4057

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )