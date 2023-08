Die Aktie von Evotec konnte am Dienstag nach Veröffentlichung der Zahlen für das erste Halbjahr deutlich zulegen. Gut vier Prozent ging es nach oben. Die Erlöse wuchsen letztendlich doch etwas stärker als zuletzt in Aussicht gestellt. Die im Juli wegen des Hackerangriffs gesenkte Jahresprognose bestätigte Konzernchef Werner Lanthaler am Dienstag.Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sackte im ersten Halbjahr im Jahresvergleich um gut 22 Prozent auf 26,1 Millionen ...

