Bremen (ots) -Max Bronski wird mit dem Radio Bremen Krimipreis 2023 ausgezeichnet. Das hat die Jury heute (30. August 2023) bekannt gegeben."Max Bronski gelingt es einerseits alltägliche, aber andererseits sehr außergewöhnliche Figuren zu schaffen", urteilt die Jury: "Dabei stellt der Autor sich kompromisslos auf die Seite der schwächeren, ausgegrenzten und zutiefst menschlichen Grenzgänger." Die Jury lobt zudem Bronskis klare und schnörkellose Sprache, die dennoch voller Humor ist und von einer zärtlichen Zuneigung zu seinen Figuren zeugt.In Bronskis neuestem Roman "Urs der Berserker" muss Hotelier Urs Zobel, der trotz widriger Umstände sein glückliches kleines Biotop in der Münchner Schillerstraße pflegt, gleich mehrere Grenzerfahrungen durchleben, um am Ende zu sich zu finden."Ob der Antiquitätenhändler Gossec, der scheintote Oskar, der in einem Leichenwagen durch München fährt, oder der Hotelier Urs, der das kleine Hotel Swiss betreibt - Bronski lässt seine (Anti-)Helden oft unwirkliche Situationen erleben, seine Figuren an Grenzen stoßen und letztendlich über sich hinauswachsen. Mit seinem Thriller 'Halder' um den fiktiven Verfassungsschutzpräsidenten Kurt Halder überschreitet Bronski thematisch und räumlich Grenzen. In nur wenigen Stunden, auf einer Dienstfahrt zwischen Köln und München, nimmt Bronski das Innenleben des rechten Ideologen auseinander und zwingt ihn letztendlich, Farbe zu bekennen", so die Jury.Max BronskiUnter dem Pseudonym Max Bronski veröffentlicht der Autor seit 2006 Kriminalromane, u.a. die Reihe um den Münchner Antiquitätenhändler Gossec. Für sein Buch "Oskar" erhielt er 2019 den Glauser-Preis für den besten Kriminalroman des Jahres.Geboren wurde er 1953 in Tutzing als Franz-Maria Sonner, studierte Soziologie und Neuere Deutsche Literatur an der Ludwig-Maximilians-Universität München, produziert elektronische Medien und Hörbücher, ist mit der Max Bronski Band auch musikalisch unterwegs und schreibt Hörspiele und Romane. Zuletzt erschien unter seinem eigentlichen Namen Franz-Maria Sonner 2005 "Das gute Leben". Er lebt in Hannover und München.Preisverleihung am 5. OktoberRadio Bremen verleiht den Radio Bremen Krimipreis an Max Bronski am 5. Oktober 2023 erstmalig im Kleinen Haus des Theater Bremens. Tickets sind ab 1. September beim Theater Bremen zum Preis von 10 Euro erhältlich. Den Mitschnitt der Veranstaltung sendet Bremen Zwei am Dienstag, 10. Oktober, von 21:05 bis 22:00 UhrRadio Bremen KrimipreisMit dem Radio Bremen Krimipreis zeichnet Radio Bremen seit 2001 herausragende Kriminalliteratur-Autorinnen und Autoren aus. Der Preis ist mit 2.500 Euro dotiert und zählt zu den renommiertesten Krimipreisen in Deutschland. Zu den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern gehören Liza Cody, Tom Hillenbrand, Friedrich Ani und Liza Marklund. Die Jury des Preises besteht aus den Radio Bremen-Krimiexpertinnen Jutta Günter, Martina Bittermann und Ziphora Robina.