Ispringen (ots) -Auch in diesem Jahr ist Rutronik wieder sportlich unterwegs und unterstützt als Sponsor den 39. Baden-Marathon (https://www.badenmarathon.de/), der am 17. September 2023 in Karlsruhe stattfindet. Mit dem Titelsponsoring des Halbmarathons schließt die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH an das vergangene Jahr an und führt das sportliche Engagement fort."Der Baden-Marathon ist ein tolles Event, an dem auch viele sportbegeisterte Kolleginnen und Kollegen von Rutronik regelmäßig teilnehmen. Außerdem gibt es auch in diesem Jahr ein besonderes Angebot für alle Studierenden, die sich für den Gesundheitslauf, Halbmarathon oder Marathon anmelden", verrät Daniel Fix, Head of Recruiting bei Rutronik.Kostenloses Laufshirt als Option für alle StudierendeNach dem Erfolg im letzten Jahr sollen auch 2023 die Studierenden der Region mit einer besonderen Aktion auf die Teilnahme am Atruvia Baden-Marathon und die Karrieremöglichkeiten (https://rutronik.mhmhr.com/index?utf8=%E2%9C%93&lang=de&persist_lang=session) bei Rutronik aufmerksam gemacht werden. "Alle Studierende, die sich über unsere Anmeldeseite für eine Strecke des Baden-Marathons registrieren, erhalten von uns ein kostenloses 'Make it work'-Laufshirt", erklärt Daniel Fix. "Das Motto "Make it work" ist der Slogan unserer Karriereseite, das Motto passt aber auch ganz hervorragend zur sportlichen Herausforderung beim Baden-Marathon." Das Funktionsshirt ist nicht nur ein praktischer Begleiter für die Laufstrecke, es ist gleichzeitig ein schönes Erinnerungsstück an das Event.Um das Laufshirt zu ergattern, melden sich alle interessierten Studierenden ganz normal über die Webseite des Baden-Marathons (https://www.badenmarathon.de/) für den gewünschten Wettbewerb an: Beim Nachweis des Studentenstatus bekommen Studierende einen Rabatt von 10 Euro auf die Startgebühr. Um das Funktionsshirt zu erhalten, ist dann noch eine Registrierung über die Webseite von Rutronik (https://rutronik-careers.com/marathon) notwendig. Die Startnummer und das Laufshirt können durch Vorlage der Registrierungsbestätigung am Veranstaltungswochenende direkt am Rutronik-Stand vor Ort abgeholt werden.Rutronik übernimmt Titelsponsoring des HalbmarathonsDer Atruvia Baden-Marathon gehört seit vielen Jahren zu den etablierten Sportevents in der Region. Neben der klassischen Marathonstrecke wird es in diesem Jahr auch wieder einen 21,1 km langen Halbmarathon und einen Gesundheitslauf mit einer Länge von etwa 14 Kilometern geben. Außerdem vervollständigen in diesem Jahr ein Inklusionslauf, zwei Team-Marathons und ein Wettbewerb für Power-Walker das Angebot. Am Vortag kommen zudem die Nachwuchstalente beim Mini-Marathon auf ihre Kosten. Charakteristisch für alle Strecken ist der gelungene Mix aus Sport, Kultur, Natur und dem Lauf durch die Karlsruher City. Das Streckenprofil ist eher flach und somit prädestiniert für besonders gute Laufzeiten."Die 21,1 km lange Halbmarathon-Strecke führt an vielen attraktiven Orten Karlsruhes vorbei, wie dem Karlsruher Schloss, zentralen Teilen der Innenstadt sowie dem Citypark Ost. Der Zieleinlauf in das Carl-Kaufmann-Stadion wird besonders stimmungsvoll. Alle Finisher erhalten eine Medaille", erläutert Daniel Fix. Eine weitere Besonderheit beim Baden-Marathon sind die sogenannten Marathonengel, die bei Bedarf die Teilnehmenden des Halb- oder kompletten Marathons auf den letzten sechs Kilometern ins Ziel begleiten dürfen. Die Personen können selbst gewählt werden und sollen bei schwindenden Kräften für einen Motivationsschub sorgen."Als Unternehmen, in dem Teamgeist großgeschrieben wird, finden wir das Konzept der Marathonengel und die Idee, einander zu unterstützen, um eine besondere Leistung zu erbringen, vorbildlich", fasst Head of Recruiting Daniel Fix zusammen. Zudem liegt dem Unternehmen die Gesundheit der Mitarbeitenden besonders am Herzen. Das Sponsoring ist somit eine gute Gelegenheit, um die Bewegung und Vitalität nicht nur bei Rutronik, sondern in der gesamten Region zu fördern.Über Rutronik:Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH ist einer der führenden Distributoren Europas. Mit rund 1.900 Mitarbeitenden an über 82 Standorten rund um den Globus hat sich das Unternehmen seit der Gründung 1973 zu einem Global Player gewandelt.Pressekontakt:Christina GruberSenior Director HR ManagementRutronik Elektronische Bauelemente GmbHIndustriestraße 275228 IspringenTelefon: +49 7231 801-1207E-Mail: Christina.Gruber@rutronik.comhttps://www.rutronik.com/deOriginal-Content von: Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135201/5591159