30. August 2023. "Herzlich willkommen zu DSDDDSS", freut sich Chris Tall schon auf den Samstagabend auf ProSieben. Was der Wort-Akrobat damit meint? "Deutschland sucht den, der den Superstar schlägt" - kurz: DSDDDSS. In diesem Fall: Pietro Lombardi. Bei "Schlag den Star" kämpfen Comedian und Sänger um 100.000 Euro. Wer bringt live die bessere Leistung?In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegner bei "Schlag den Star" im direkten Duell gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Raab TV."Schlag den Star" am Samstag, 2. September 2023, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn