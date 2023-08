Köln (ots) -- FVM-Saisoneröffnung der Frauen markiert Start der Fortführung der Kooperation zwischen Ford und dem Fußball-Verband Mittelrhein- Schirmfrauen der Partnerschaft sind weiterhin Friederike Philipsenburg und Emilie Schmidt, neu dabei ist die U20-Trainerin des 1. FC Köln, Verena Hagedorn- Vorwärts Spoho Köln gewinnt bei der Ford Ranger Raptor Challenge eine besondere TrainingseinheitDie "Kick it like Ford"-Kooperation zwischen dem Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) und der Ford-Werke GmbH geht nach einer erfolgreichen ersten Saison in die Verlängerung. Die Bekanntgabe der Fortführung erfolgte beim Saisoneröffnungsspiel der Frauen-Mittelrheinliga zwischen dem SV Menden und dem SV Allner-Bödingen am 25. August 2023 durch Christos Katzidis, Präsident des Fußball-Verbandes Mittelrhein (FVM) und Justine Schreiber, Manager Lifestyle Kommunikation, die stellvertretend für Ford vor Ort war.Der Kölner Automobilhersteller tritt damit auch weiterhin als Premium-Partner des Frauenfußballs im FVM auf und führt unter anderem allgemeine Formate zur Qualifizierung von Frauen in Sport oder Beruf durch. Im Rahmen der Kooperation wird beispielsweise ein Sonderlehrgang des FVM-Kindertrainer Zertifikats speziell für Frauen angeboten."Wir freuen uns sehr über die Verlängerung der Zusammenarbeit. Gemeinsam konnten wir im ersten Jahr bereits viele Impulse im Frauenfußball am Mittelrhein - vom Ford-Pokal der Frauen bis hin zu Qualifizierungsmaßnahmen für ehrenamtlich Engagierte - setzen. In Zukunft wollen wir noch mehr Mädchen und Frauen für den Fußball begeistern und die bestehenden Mannschaften weiterhin unterstützen. Zusammen mit Ford können wir die Sichtbarkeit des weiblichen Fußballs weiter stärken und sportliche wie ehrenamtliche Aktivitäten von Frauen im Fußball besser fördern", erklärt Dr. Christos Katzidis, Präsident des FVM."Kick it like Ford" geht mit bekannten und neuen Gesichtern in die nächste SaisonAls Schirmfrauen der "Kick it like Ford"-Partnerschaft fungieren weiterhin Emilie Schmidt, Vorsitzende des Verbandsausschusses für Frauenfußball, und Friederike Philipsenburg, Supervisor Technologie Strategie Fahrzeugprogramme Ford Europa.Emilie Schmidt freut sich auf die neue Saison: "Die Fortsetzung der erfolgreichen Kooperation ist ein wichtiges Zeichen. Die Förderung von Frauen im Fußball, sei es auf dem Feld oder am Spielfeldrand, ist entscheidend, um im Frauenfußball für mehr Aufmerksamkeit zu sorgen, die die Spielerinnen, Trainer*innen und ehrenamtlich Engagierten verdient haben.""Wir wissen, dass der Frauenfußball ein klares Zeichen besonders für Diversität und Gleichstellung setzt und damit positive Veränderungen bewirken kann. Daher war für uns klar: Wir hören hier nicht auf, sondern wir unterstützen weiter." - ergänzt Friederike Philipsenburg.Neu als Schirmfrau dabei und bei der FVM-Saisoneröffnung der Frauen erstmals in ihrer Funktion vor Ort gewesen, ist Verena Hagedorn, Chef-Trainerin der U20-Frauen und Koordinatorin der weiblichen Top-Talente beim 1. FC Köln: "Als ehemalige Spielerin weiß ich nur zu gut, um die öffentliche Anerkennung von Frauenfußball. Deswegen sind Kooperationen wie Kick it like Ford so wichtig, um auch an der Basis anzusetzen und die Spielerinnen zu fördern. Ich freue mich deshalb sehr, Schirmfrau der Kooperation zu sein und mit meiner Erfahrung und meinem Wissen zu unterstützen!"Vorwärts Spoho Köln gewinnt eine besondere Trainingseinheit bei Ranger Raptor ChallengeSichtbar wird die Kooperation des FVM mit Ford als Premium-Partner des Frauenfußballs auch am Rande des Eröffnungsspiels in Menden: Vor Spielbeginn konnten die Teilnehmerinnen des letztjährigen Ford-Pokals der Frauen sowie die aktuellen Mannschaften der Frauen-Mittelrheinliga ihr Können bei einer Minitor-Aktion beweisen, bei der die Teilnehmerinnen den Ball über eine Rampe ins Tor auf der Ladefläche des Ford Ranger Raptor treffen mussten. In der Halbzeitpause überreichte Schirmfrau Verena Hagedorn den Siegerinnen der Challenge von Vorwärts Spoho Köln den Gutschein für die Trainingseinheit nach dem Motto: "Adventurous Spirit - Trainieren wie die Profis mit Coaches des 1. FC Köln", bei der sie selbst die Trainingseinheit als Trainerin leiten wird. Anschließend konnten auch die Zuschauer*innen bei der FVM-Saisoneröffnung der Frauen ihre Geschicklichkeit bei der Minitor-Aktion beweisen und dabei verschiedene Preise gewinnen.Weitere Informationen zur "Kick it like Ford"-Kampagne finden Sie hier:https://kickitlike.fordpresskits.com# # #Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen rund 19.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.Fußball-Verband MittelrheinDer Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) betreut rund 400.000 Mitglieder in 1.100 Vereinen und Betriebssportgemeinschaften in seinem räumlichen Ausdehnungsbereich von Leverkusen bis Bad Münstereifel und von Aachen bis Gummersbach. Der FVM umfasst die Fußballkreise Köln, Bonn, Sieg, Berg, Euskirchen, Rhein-Erft, Aachen, Düren und Heinsberg. Er ist der siebtgrößte Fußball-Landesverband im Deutschen Fußball-Bund.Pressekontakt:Justine SchreiberFord-Werke GmbH 0221/90-17510jschrei5@ford.comNina HambalekFußball-Verband Mittelrhein02242/91875-51presse@fvm.deOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6955/5591194