DJ MÄRKTE EUROPA/DAX startet wenig verändert - Inflation im Fokus

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind zur Wochenmitte kaum verändert in den Handel gestartet. Der DAX verliert sieben Punkte auf 15.924 Punkte, damit hat er seine Aufwärtsbewegung zunächst beendet. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,1 Prozent auf 4.331 Punkte. Nachdem die Notenbanker auf ihrem Treffen in Jackson Hole nochmals die Datenabhängigkeit betont hatten, kommt den Konjunkturdaten dieser Woche eine noch höhere Bedeutung zu.

Am Nachmittag wird der ADP-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht, bevor am Freitag der offizielle Arbeitsmarktbericht für August folgt. Die Abkühlung des heißgelaufenen US-Arbeitsmarktes gilt als eines der Hauptziele der US-Notenbank bei der Senkung des Inflationsdrucks. Dazu wird mit dem PCE-Deflator einer der wichtigsten Indikatoren der Fed vorgelegt.

Deutsche Inflation weiter zu hoch

Die am Nachmittag anstehenden vorläufigen Verbraucherpreise aus Deutschland stehen zur Wochenmitte im Mittelpunkt. Die Vorgaben für die deutsche Inflationsrate sind uneinheitlich, heißt es von der Helaba. Während übergeordnet der rückläufige Preisanstieg bei Erzeuger-, Großhandels- und Importpreisen für eine anhaltend schwächere Tendenz spreche und ein Basiseffekt aus dem "Inflationsjahr" 2022 moderat entlastend wirke, hätten sich zuletzt die Energiepreise erhöht. Ein monatliches Plus des Verbraucherpreisindexes müsse daher ins Kalkül gezogen werden.

Erste Daten gab es bereits aus NRW, dort legten die Verbraucherpreise im August zu, gegenüber dem Vormonat wie auch gegenüber dem Vorjahr. Auch in Spanien hat sich der Inflationsdruck im August verstärkt, da die Kraftstoffpreise sich erhöht haben. Damit steigen an der Börse die Erwartungen an weitere Zinsanhebungen durch die Europäischen Zentralbank (EZB). In der Folge kamen die Anleihen deutlich unter Druck, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe steigt auf 2,55.

Örstedt könnte Stimmung zu Windparks belasten

Die Aktien der Windenergie-Branche stehen unter Druck, der Sektor der Versorger stellt mit einem Minus von 1,1 Prozent den Verlierer in Europa. Grund sind mögliche Abschreibungen bei Örstedt (-15%) aus Dänemark über rund 730 Millionen Dollar. Der weltweit größte Betreiber von Offshore-Windparks spricht neben dem Zinsanstieg von Problemen mit seinen Zulieferern, die ihren Lieferverpflichtungen nicht nachkämen. Positiv sei aber, dass Örstedt deswegen noch keine Gewinnbelastung sehe. Die Analysten der Citi kommentieren, dies seien keine guten Nachrichten für die ohnehin geschwächte Aktie von Örstedt und generell das Offshore-Geschäft. Für die Aktie von RWE geht es um 3,4 Prozent nach unten, deren RWE Offshore Wind GmbH ist gemessen an der Gesamtkapazität von Offshore-Windparks weltweit auf Platz 2, Siemens Energy verlieren 2,5 Prozent. Vestas fallen um 3,3 Prozent.

Die Aktien von Stadler Rail legen um 3,8 Prozent zu. Mit Blick auf die Zahlen zum ersten Halbjahr konstatieren die Analysten der Citi, dass der Schweizer Hersteller von Schienenfahrzeugen Aufträge mit einem Volumen von 4,7 Milliarden Franken eingefahren habe, dies liege 20 Prozent oberhalb des Visible Alpha Konsens. Dies entspreche einem Book-to-Bill-Verhältnis von 3,6. Die Umsätze habe um 16 Prozent unter dem Konsens gelegen, während die EBIT-Marge um 20 Basispunkte über der Konsens-Schätzung ausgefallen sei. Stadler habe seine Prognose für 2023 weitgehend beibehalten.

Positiv werden die Zahlen vom britischen Versicherer Prudential (+3,4%) gewertet. Die Halbjahresergebnisse seien etwas besser ausgefallen und die Einführung neuer Finanzziele würden stützen, so die Analysten der Citi. Gut sehe es besonders bei den Prämien und dem Neugeschäft aus.

Delivery Hero verlieren 4,6 Prozent, die Bruttogewinnmarge für das erste Halbjahr liegt mit 6,5 Prozent unter der Konsenserwartung von 6,6 Prozent und der RBC-Prognose von 6,7 Prozent.

Leicht positiv werden die Zahlen von Aroundtown (+2,6%) in ersten Kommentaren aus dem Handel aufgenommen.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.330,67 +0,1% 4,20 +14,2% Stoxx-50 3.990,42 +0,1% 3,90 +9,3% DAX 15.924,31 -0,0% -6,57 +14,4% MDAX 27.609,50 -0,2% -55,43 +9,9% TecDAX 3.153,52 -0,1% -3,77 +8,0% SDAX 13.276,31 +0,1% 17,79 +11,3% FTSE 7.496,83 +0,4% 31,84 +0,2% CAC 7.388,39 +0,2% 14,96 +14,1% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,56 +0,05 -0,01 US-Zehnjahresrendite 4,15 +0,03 +0,27 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:20 Di, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0866 -0,1% 1,0874 1,0845 +1,5% EUR/JPY 159,12 +0,2% 159,06 158,37 +13,4% EUR/CHF 0,9553 -0,1% 0,9559 0,9547 -3,5% EUR/GBP 0,8593 -0,1% 0,8610 0,8600 -2,9% USD/JPY 146,44 +0,4% 146,26 146,04 +11,7% GBP/USD 1,2647 +0,0% 1,2630 1,2613 +4,6% USD/CNH (Offshore) 7,3021 +0,3% 7,2989 7,2863 +5,4% Bitcoin BTC/USD 27.456,97 -0,7% 27.447,89 27.341,24 +65,4% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,62 81,16 +0,6% +0,46 +4,2% Brent/ICE 85,85 85,49 +0,4% +0,36 +3,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 34,38 35,20 -2,3% -0,81 -57,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.935,86 1.937,61 -0,1% -1,76 +6,1% Silber (Spot) 24,60 24,78 -0,7% -0,18 +2,6% Platin (Spot) 978,68 981,00 -0,2% -2,33 -8,4% Kupfer-Future 3,80 3,82 -0,5% -0,02 -0,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 30, 2023 03:56 ET (07:56 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.