München (ots) -- Sarah Joelle Jahnel saniert ambitioniert ein ganzes Haus- Calvin und Marvin Kleinen beim Spielhöhlenbau- Ausstrahlung am Mittwoch, 30. August um 20:15 Uhr bei RTLZWEIIn der neuen Folge "Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial" werden prominente Persönlichkeiten aus der deutschen Unterhaltungsbranche im Eigenheim zu wahren DIY-Experten. Die kommende Episode, die am Mittwoch, den 30. August, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI ausgestrahlt wird, nimmt die Zuschauer mit auf eine faszinierende Reise in die Welt der Renovierung und Umgestaltung bei Sarah Joelle und den Brüdern Calvin und Marvin Kleinen.Heute stehen die Reality-TV-Stars Sarah Joelle Jahnel, sowie die Brüder Calvin und Marvin Kleinen im Mittelpunkt der Folge. Sängerin Sarah Joelle Jahnel, bekannt für vielfältige Fernsehauftritte und exzentrische Persönlichkeit, wagt sich nach einer erfolgreichen Karriere im Showgeschäft an ein außergewöhnliches Projekt. Gemeinsam mit ihrer Tochter und ihrem neuen Freund plant sie die Komplettsanierung eines Einfamilienhauses in Eschweiler. Trotz begrenzter handwerklicher Erfahrung und einem ehrgeizigen Zeitplan von nur sechs Wochen für die Komplettsanierung von Erd- und Obergeschoss, stellt sich Sarah der Herausforderung.Die Brüder Calvin und Marvin Kleinen, bekannt aus verschiedenen Dating-Shows, nehmen ihr eigenes Bauprojekt in Angriff. Sie gestalten den Keller ihres Elternhauses zu einer vielseitigen Männerspielhöhle um und widmen sich auch der Renovierung von Calvins ehemaligem Kinderzimmer. Die Umbauarbeiten in Calvins Zimmer sollen den Raum von knarrenden Böden und veralteten Holzverkleidungen aus den 70er Jahren befreien.Schaffen es die Promis ihren persönlichen Wohnraum in eine Wohlfühloase zu verwandeln?"Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial" läuft am Mittwoch, den 30. August, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Das Format wird von ITV produziert. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei RTL+ verfügbar.Über "Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial"Vom roten Teppich in die eigenen vier Wände! Die Doku-Soap "Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial" begleitet Prominente auf ihren privaten Baustellen - hautnah. So unterschiedlich wie die Promis und ihre Baustellen sind auch ihre persönlichen Geschichten. Produziert wird das Format von ITV.