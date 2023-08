News von Trading-Treff.de Der Goldpreis hat es gestern geschafft, über einen wichtige Marke zu steigen und damit ein Kaufsignal zu aktivieren. Aus technischer Sicht gibt es derzeit durchaus noch weiteres Potential in die Chartoberseite. Wo die Ziele liegen und unter welcher Voraussetzung es noch weiter nach oben gehen kann, erfahren Sie in der heutigen Ausgabe von Tickmill's tägliche Tradingideen. Technisch sind die Bullen im Gold am Drücker Mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...