München (ots) -Joyn leitet den Streaming-Herbst ein - mit aufregenden Liveshows, Ratespaß für die ganze Familie und neuen Serien."Real Life Eligella Cup III", deutscher Top-Fußball mit und von deutschen Top-Creatorn am 9. September 2023 ab 15 Uhr live auf JoynDer "Real Life Eligella Cup" geht in die dritte Runde: Creator Elias Nerlich aka Eligella (1,5 Mio. Abonnent*innen auf Twitch) lädt am 9. September 2023 wieder zu seinem packenden Fußball-Turnier ein. Dafür versammeln sich deutsche Streaming- und YouTube-Größen live in der Mercedes-Benz Arena in Berlin. Aufgeteilt in acht Teams, treten 56 Creator vor tausenden Live-Zuschauer*innen gegeneinander an. Vor Ort entscheidet sich, welches Team den Titel gewinnt und den Sieg nach Hause holt. Moderiert wird der "Real Life Eligella Cup III" vom Allroundtalent Marc Eggers (557.000 Abonnent*innen auf YouTube). Gemeinsam mit Fußballspieler und Content Creator Niklas-Wilson "Willy" Sommer (734.000 Abonnent*innen auf Twitch) und Sportreporter Robert "Robby" Hunke führt er die Fans durch den Abend. Welches Team kann sich durchsetzen und sichert sich den heißbegehrten Pokal?"Quiz Taxi - Joyn Edition", die rollende Quizshow mit Social-Media-Star Amar ab 18. September 2023 exklusiv auf JoynDeutschlands bekanntestes Quiz auf vier Rädern kehrt zurück und bekommt ein exklusives Spin-off auf Joyn: Das "Quiz Taxi - Joyn Edition" mit Social-Media-Star Amar (582.000 Abonnent*innen auf YouTube) ist ab 18. September 2023 kostenlos auf Joyn verfügbar. In der Neuauflage des kultigen TV-Klassikers beantworten nicht nur ahnungslose Taxi-Gäst*innen die kniffligen Fragen, Fahrer und Quizmaster Amar fordert zudem Freund*innen und bekannte Gesichter aus der Social-Media-Welt in seinem Quiz Taxi heraus. Was ist die typische Handbewegung der viral gegangenen Tanzszene aus "Wednesday" mit Jenna Ortega? Wie lautet der bürgerliche Name des Entertainers Knossi? Und wie oft gewann Riccardo Simonetti bei "Wer stiehlt mir die Show?"? Von jauchzenden Jubelschreien bis zu nervenaufreibenden Gedächtnisproben hat Amars Quiz Taxi alles zu bieten. Können seine Gäst*innen die Fragen richtig beantworten und sich das heißbegehrte Preisgeld sichern? Joyn zeigt ab 18. September 2023 wöchentlich zwei neue Folgen von "Quiz Taxi - Joyn Edition", eine Preview gibt es exklusiv bei Joyn PLUS+.Parallel läuft die Neuauflage des Originals im TV: "Quiz Taxi" mit Thomas Hackenberg ab 4. September 2023 mit täglich neuen Folgen bei Kabel Eins und mit einer exklusiven Preview der nächsten Folge immer sieben Tage vorab bei Joyn PLUS+."The Voice Rap by CUPRA" und "The Voice of Germany" leiten den musikalischen Herbst auf Joyn einDie roten Stühle stehen bereit und drehen sich diesen Herbst für gleich zwei The Voice Formate. "The Voice Rap by CUPRA" startet am Donnerstag, 14. September 2023 als exklusive Preview auf Joyn. In vier Blind Auditions drehen sich die Coaches, Rap-Größe Kool Savas und Rap-Überflieger Dardan, für die besten Rap-Talente um. Danach folgen eine Workshop-Phase sowie die Battles. Im VoiceRap-Finale gehen die besten vier Talente an den Start, davon kommt jeweils ein Talent pro Coach ins Publikums-Voting. Wer dort die meisten Stimmen bekommt, zieht schließlich mit dem eigenen Coach direkt ins Halbfinale von "The Voice of Germany" ein. Das Mutterformat steht ebenfalls in den Startlöchern und geht am 21. September 2023 in die neue Runde. Zu sehen ist die Show immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1 - jeweils um 20:15 Uhr sowie alle Folgen im Livestream auf Joyn. Eine Preview der nächsten Folge gibt es immer zuerst vor der TV-Ausstrahlung bei Joyn PLUS+. Zu Musikerin und Entertainerin Shirin David gesellen sich in der 13. Staffel der irische Superstar Ronan Keating und der italienische Musiker Giovanni Zarrella. Auf dem Doppelstuhl nehmen die Brüder Bill und Tom Kaulitz Platz. Welcher der Coaches von "The Voice of Germany" und "The Voice Rap by CUPRA" gewinnt die 13. Staffel der erfolgreichsten Musik-Show Deutschlands?Weitere Highlights im September auf Joyn und bei Joyn PLUS+Neben den Live-Events, Originals und exklusiven Show-Highlights bieten Joyn und Joyn PLUS+ im Herbst noch viele weitere Höhepunkte für den perfekten Streaming-Abend. "Welcome back, Queen Serena": Ab 1. September 2023 berichtet "Gossip Girl" wieder über das skandalöse Leben von Manhattans Elite - alle Staffeln der Erfolgsserie kostenlos auf Joyn. Ab 8. September 2023 kehrt Metin für die neue Staffel von "MaPa" in das harte Game of Love zurück, muss seine Tochter sicher durch eine Zombie-Pandemie führen, möchte Arbeit und Erziehung von künstlicher Intelligenz übernehmen lassen und versucht wie alle Eltern, einfach irgendwie weiterzumachen - Staffel 2 mit wöchentlich zwei neuen Folgen exklusiv bei Joyn PLUS+. Am 2. September 2023 feiert Sänger Pietro Lombardi sein "Schlag den Star"-Comeback und tritt dieses Mal gegen den Comedian Chris Tall an - ab 20:15 Uhr im ProSieben Livestream auf Joyn und anschließend kostenlos in der Joyn Mediathek. Die Free-TV-Premiere des kleinen, genialen Wahnsinns: Die sechste Staffel "Young Sheldon" ab 4. September 2023 mit wöchentlich neuen Folgen auf ProSieben und Joyn. Knallharte Abrechnung mit allem, was in Fernsehen, sozialen Medien und Internet für Aufsehen sorgt: "TV Total" mit Sebastian Pufpaff kehrt ab 6. September 2023 aus der Sommerpause zurück - immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn sowie als Catchup in der Joyn Mediathek. Ebenfalls zurück aus dem Sommerurlaub sind Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel mit dem ProSieben-Journal "Zervakis & Opdenhövel. Live.". Das Infotainment-Programm verbindet aktuelle, relevante, nachhaltige und unterhaltsame Themen in Reportagen, Rubriken und Interviews - ab 6. September 2023 immer donnerstags um 21:25 Uhr auf ProSieben und Joyn sowie als Catchup in der Joyn Mediathek. Das Action-Highlight im September: Die internationale Schauspielerin Gal Gadot schlüpft zum zweiten Mal in die Rolle der berühmten Superheldin in "Wonder Woman 1984" - ab 18. September 2023 exklusiv bei Joyn PLUS+. Es wird wieder geheiratet! Ab Montag, 18. September 2023, läuten bei "Hochzeit auf den ersten Blick" exklusiv auf Joyn wöchentlich die Hochzeitsglocken. Das legendäre Beziehungs-Experiment feiert 2023 sein Jubiläum und die Joyn Zuschauer*innen erwartet ein besonderes Sahnehäubchen auf der Hochzeitstorte: eine Spezialfolge mit romantischen Neuigkeiten ehemaliger Teilnehmer*innen, einem Blick hinter die Kulissen der Matching-Prozesse und den unvergesslichsten Momenten aus zehn Jahren "Hochzeit auf den ersten Blick". Am 28. September 2023 versammelt sich das Who's who der deutschen Fernsehwelt zum 25. Mal für den "Deutschen Fernsehpreis 2023" live im SAT.1 Livestream auf Joyn.Über JoynAuf Joyn kommt das Beste zusammen: Fernsehen, wie man es kennt, und Streaming, wie man es nie mehr missen möchte. Easy eingerichtet, aber schwer wieder wegzudenken. Weil Joyn einfach keine Wünsche offenlässt: Joyn bietet ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen.Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Tassilo Raesig und René Sahm und ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE.Pressekontakt:Für weitere Informationen zu dieser Meldung kontaktieren Sie bitte:Luisa HollmannPR & Communications Manager+49 151 43140405luisa.hollmann@joyn.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5591271