Der Hamburger Betreiber von Wind- und Photovoltaik-Kraftwerken will mit dem Speichersystem die Erzeugungsschwankungen glätten. Außerdem sollen mit der Teilnahme am Day-Ahead- und Intra-Day-Markt zusätzliche Erträge generiert werden.Zurzeit betreibt der Encavis-Konzern Wind- und Solarparks in zwölf Ländern Europas mit einer Gesamtleistung von gut 3,5 Gigawatt. Davon entfallen mehr als 2,1 Gigawatt auf die Encavis AG. Um die Vermarktung des Stromes seiner deutschen Wind- und Solarparks zu optimieren, hat das Hamburger Unternehmen jetzt sein erstes Batterieprojekt gekauft. Dabei handele es sich um ...

