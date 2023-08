Berlin (ots) -Die Zahl der Apotheken in Deutschland geht seit Jahren zurück. Tägliche Lieferengpässe, viel Bürokratie, eine hohe Inflation, Kostensteigerungen in allen Bereichen und ein zunehmender Fachkräftemangel machen ihnen zu schaffen. Mit dem Start der Initiative "Gegen Zukunftsklau" und dem bundesweiten Protesttag am 14. Juni hat die Apothekerschaft zuletzt schon eindrucksvolle Zeichen gegen die Untätigkeit der Gesundheitspolitik gesetzt. Denn: Anstatt das seit knapp 11 Jahren stagnierende Apothekenhonorar anzuheben, hat die Ampel-Koalition die Vergütung zuletzt sogar gekürzt. Mit der Postkartenaktion "Wir lieben Apotheke, weil ..." hat die ABDA nun auch den Patientinnen und Patienten die Möglichkeit gegeben, gegenüber der Bundesregierung zu erklären, warum die Vor-Ort-Apotheken unverzichtbar sind. Zu den Ergebnissen dieser Aktion und zur weiteren politischen Strategie im Herbst 2023 laden wir Sie ein zurHybrid-Pressekonferenz"ABDA-Postkartenaktion: Wir lieben Apotheke, weil ..."Mittwoch, 6. September 2023, 11.00 UhrHaus der Bundespressekonferenz, Raum 3 und 4Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin-MitteLive-Stream unter www.pressekonferenz.tvIhre Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner sind ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening sowie ABDA-Kommunikationschef Benjamin Rohrer.Für eine Teilnahme vor Ort melden Sie sich bitte unbedingt per E-Mail unter presse@abda.de bis Montag, 4. September 2023, an.Falls Sie nicht vor Ort teilnehmen, können Sie Ihre Fragen gerne vorab per E-Mail an presse@abda.de schicken oder im Live-Chat auf www.pressekonferenz.tv stellen.Für Rückfragen stehen wir Ihnen auch gerne unter Tel. 030 40004-132 zur Verfügung.Pressekontakt:Benjamin Rohrer, Pressesprecher, 030 40004-131, b.rohrer@abda.deChristian Splett, Stv. Pressesprecher, 030 40004-137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7002/5591276