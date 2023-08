Strasbourg (ots) -Es ist zugleich Saisonauftakt und Antrittskonzert der neuen Chefdirigentin des Berliner Konzerthauses: Joana Mallwitz und das Konzerthausorchester Berlin verbinden zu diesem Anlass Sergei Prokofjews sprudelnde Energie mit Kurt Weills stilvoller Raffinesse und Gustav Mahlers epischer Größe zu einem Konzertabend, der am Donnerstag, den 31. August ab 20.05 Uhr live auf ARTE Concert (https://www.arte.tv/de/videos/115585-000-A/antrittskonzert-von-joana-mallwitz/)zu sehen sein wird.Drei erste Sinfonien erklingen beim ersten Konzert unter der neuen künstlerischen Leiterin am Konzerthaus Berlin und ersten Chefdirigentin der Berliner Musikgeschichte, Joana Mallwitz: Für seine 1918 uraufgeführte Sinfonie Nr. 1 D-Dur, auch bekannt als "Symphonie Classique", ließ sich Sergei Prokofjew von Haydn und Mozart inspirieren und vereinte damit auf brillante Weise Klassik und Moderne. Nur wenige Jahre später entstand 1921 Kurt Weills Sinfonie Nr. 1, die "Berliner Symphonie" oder "Symphonie in einem Satz". Das Werk war zunächst nicht zur Veröffentlichung vorgesehen und galt lange als verschollen. Erst 1958, acht Jahre nach dem Tod des Komponisten, wurde die Sinfonie Nr. 1 uraufgeführt. Abschließender Höhepunkt des Berliner Konzertabends ist die 1888 entstandene und ein Jahr später in Budapest uraufgeführte Sinfonie Nr. 1 D-Dur von Gustav Mahler. Beeinflusst von volkstümlichen Melodien bietet dieses frühe Werk des österreichischen Komponisten eine monumentale emotionale Tiefe und dramatische Vielfalt.Die 1986 geborene Joana Mallwitz gilt als eine der vielversprechendsten Dirigentinnen ihrer Generation. Sie studierte Klavier und Dirigieren an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover und war vor ihrem Wechsel nach Berlin als Generalmusikdirektorin in Erfurt und Nürnberg tätig.ARTE überträgt Mallwitz' erstes Konzert an der Spitze des renommierten Konzerthausorchesters am Donnerstag, den 31. August 2023 ab 20.05 Uhr im Livestream (https://www.arte.tv/de/videos/115585-000-A/antrittskonzert-von-joana-mallwitz/). Als Video on Demand bleibt es ab dem 3. September einen Monat lang euopaweit abrufbar und wird zudem am Sonntag, den 19. November um 16.55 Uhr im Fernsehen ausgestrahlt.Pressekontakt:Irina Lehnert | irina.lehnert@arte.tv | +33 3 90 14 21 51Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/5591306