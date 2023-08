München / Kopenhagen (ots) -Datengetriebenen Geschäftsmodellen & KI gehört die Zukunft: Mit dieser Überzeugung setzt das Digital Consulting-, Solutions- und Software-Haus valantic (www.valantic.com) seinen internationalen Wachstumskurs fort und begrüßt dabei erstmals ein neues Familienmitglied in den Nordics. Das dänische Beratungsunternehmen Inspari (www.inspari.dk) bringt ein umfassendes Leistungsportfolio in den Bereichen Data Strategy, Data Engineering, Analytics, Künstliche Intelligenz und Cloud mit. Mit einem klaren Fokus auf Microsoft-Technologien wie Azure und Power Platform hilft Inspari Kunden dabei, datengetriebene Geschäftsentscheidungen zu treffen. Zahlreiche Blue-Chip-Unternehmen wie Pandora, Bestseller, Maersk und Biomar vertrauen bereits den erfahrenen Expert*innen von Inspari.Das Digital Consulting-, Solutions und Software-Haus valantic setzt eine wichtige Wegmarke auf seinem internationalen Wachstumskurs: Mit der dänischen Digitalberatung Inspari gewinnt valantic ein Team aus 180 Mitarbeitenden, die auf zukunftsweisende Technologien rund um Künstliche Intelligenz, Data Engineering und Cloud-Infrastrukturen spezialisiert sind. Für valantic bedeutet dieser Wachstumsschritt zugleich den Markteintritt in die Nordics - eine Region, die zu den digitalen Vorreitern Europas zählt.Das Portfolio von Inspari umfasst End-2-End-Consulting- und Implementierungsleistungen für die führenden Microsoft-Technologien wie Azure oder Power Platform. Mit Actify bietet Inspari zudem eine eigene Azure-basierte Analytics-Software, die auf easy-to-start Business Intelligence und Anwendungsfälle im Smart-Building-Segment ausgerichtet ist.Viele Blue-Chip-Unternehmen vertrauen InspariMit dieser Positionierung ist Inspari seit Jahren auf Erfolgskurs. Der Grund: Immer mehr Unternehmen erkennen die Vorteile datengetriebener Geschäftsmodelle und -prozesse und die damit verbundenen Potenziale von KI-Technologien. Als Microsoft Gold Partner mit Spezialisierung auf Microsoft Azure Analytics setzt Inspari dabei im Kern auf einen Software-Anbieter, der im Quadranten des Analystenhauses Gartner für Analytics und Business Intelligence 16 Mal in Folge Leader-Positionen belegt hat. Insbesondere in Dänemark hat Microsoft eine starke Marktpräsenz, die der Tech-Gigant in den kommenden Jahren weiter ausbauen will (https://news.microsoft.com/europe/features/microsoft-announces-plans-to-establish-a-new-datacenter-region-in-denmark-to-accelerate-the-countrys-green-digital-transformation/). Zudem eröffnet Microsoft derzeit durch massive Investitionen in OpenAI-Services vielversprechende Wachstumsperspektiven für seine Partner.Inspari verfügt über ein sehr erfahrenes und bestens vernetztes Management-Board unter der Führung von Gründer und CEO Jens-Jacob Thuun Aarup. Seit der Gründung im Jahr 2007 hat dieser gemeinsam mit dem Inspari-Team ein beindruckendes Portfolio von über 300 nationalen und internationalen Bestandskunden aufgebaut - darunter viele Unternehmen mit großer Markenbekanntheit wie Pandora, Bestseller, BoConcept, DanskeBank, Maersk und BioMar.Gemeinsam wachsen: Zusammenarbeit schafft Mehrwerte für KundenMit Inspari wächst die Schlagkraft von valantic in den Themenfeldern Data-, KI- und Cloud-Beratung. Neben einem lückenlosen End-2-End-Beratungs- und Implementierungsportfolio, das die Technologien aller marktrelevanten Anbieter beinhaltet, steht für Kundenunternehmen insgesamt ein interdisziplinäres Team aus rund 550 Berater*innen und Entwickler*innen mit entsprechender fachlicher Spezialisierung bereit."Wir gewinnen mit Inspari ein neues Mitglied für die valantic Familie, das als führende Advanced-Analytics-Beratung im dänischen Markt gilt", sagt Dr. Holger von Daniels, Gründer und CEO von valantic. "Mit dem Merger bilden Inspari und valantic jetzt eines der größten Datenunternehmen in Europa, das mit seinem umfassenden End-to-End-Portfolio für Data Analytics und KI-Dienstleistungen aus dem Wettbewerb hervorsticht. Dank der neuen Präsenz von valantic in den Nordics schaffen wir gleichzeitig beste Voraussetzungen für weitere Wachstumsschritte in einer der digital führenden Regionen Europas. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit 180 hochqualifizierten neuen Kolleginnen und Kollegen, die unsere kulturellen Werte teilen und valantic fachlich und menschlich bereichern werden.""Mit dem Beitritt zur valantic Familie macht Inspari einen bedeutenden Schritt vorwärts, der für Kunden und Mitarbeitende großen Mehrwert stiftet. Während die Bedeutung von Daten für viele Unternehmen stark wächst, sehen wir bei unseren Kunden einen zunehmenden Bedarf an Beratungs- und Serviceangeboten, mit denen sie ihr Datenpotenzial voll ausschöpfen können. Mit dem weitreichenden Portfolio von valantic können wir sie ab sofort noch besser dabei unterstützen. Viele unserer Kunden sind zudem von Grund auf international ausgerichtet, und als Teil eines ebenfalls international aufgestellten Unternehmens wie valantic hoffen wir, sie künftig noch umfassender begleiten zu können. Für unsere Mitarbeitenden haben wir zudem einen Partner mit den gleichen Werten gefunden, der ihnen neue internationale Perspektiven eröffnet. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam mit valantic das nächste Kapitel unserer Erfolgsgeschichte schreiben können und freuen uns darauf, eine Führungsrolle beim weiteren Wachstum in Skandinavien zu übernehmen", sagt Jens-Jacob Thuun Aarup, Gründer und CEO von Inspari.Über valanticvalantic ist die N°1 für die Digitale Transformation und zählt zu den am schnellsten wachsenden Digital Solutions-, Consulting- und Software-Gesellschaften am Markt. Dabei verbindet valantic technologische Kompetenz mit Branchenkenntnis und Menschlichkeit. Über 500 Blue Chip Kunden vertrauen bereits auf valantic - davon 32 von 40 DAX-Konzernen sowie eine Vielzahl internationaler Marktführer. Mit mehr als 3.500 Solutions-Berater*innen und Entwickler*innen und einem erwarteten Umsatz von mehr als 550 Mio. Euro in 2023(e) ist valantic in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden und Portugal sowie an zahlreichen weiteren internationalen Standorten vertreten. valantic organisiert sich in einer einzigartigen Struktur aus Competence Centern und Expert*innenteams - immer genau auf die Digitalisierungsbedürfnisse von Unternehmen abgestimmt. Von der Strategie bis zur handfesten Realisation. Das Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Digital Strategy & Analytics, Customer Experience, SAP Services, Smart Industries sowie Financial Services Automation. www.valantic.comÜber InspariAls führende Datenberatung in Dänemark unterstützt Inspari seine Kund*innen dabei, wertvolle Daten in unternehmerische Handlungen zu übertragen. Inspari berät Kundenunternehmen bei der digitalen Transformation und hilft diesen, Lösungen in den Bereichen Strategie & Transformation, Data & AI, Data Engineering und Cloud-Infrastrukturen zu designen, zu entwickeln und zu implementieren. Mit mehr als 180 Mitarbeitenden steht Inspari für Cloud-basierte Serviceangebote mit einem klaren Schwerpunkt auf Microsoft-Technologien. Inspari hat eine starke Kundenbasis mit Blue-Chip-Kunden und über 300 aktiven nationalen und internationalen Kunden. www.inspari.dkIrrtümer und Änderungen vorbehalten.