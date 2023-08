Der südafrikanische Goldproduzent Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ISIN: ZAE000015228) gab am Mittwoch eine Dividende in Höhe von 0,75 Rand (ca. 3,7 Eurocent) je Aktie für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 bekannt. Eine Zwischendividende wurde nicht bezahlt. Die Auszahlung erfolgt am 16. Oktober 2023. Ex-Dividenden Tag ist der 11. Oktober 2023. Beim derzeitigen Aktienkurs von 3,74 Euro liegt die ...

