Wien (pta/30.08.2023/10:53) - * Sicherheit- und Luftraumkapazität in einem der verkehrsreichsten und komplexesten Lufträume Europas, dem Maastricht Upper Area Control (MUAC)Airspace * Die Fallback Controller Working Position (FLB-CWP) ist mit dem EUROCONTROL MUAC Fallback Flight Data Processing System (FLB-FDPS) verbunden und folgt den Grundsätzen der offenen Datenschnittstelle des Single European Sky * Basierend auf der Frequentis OneATM User Interface Framework ODS Open Platform gewährleistet die CWP einen stabilen Betrieb auch bei hohem Verkehrsaufkommen

EUROCONTROL MUAC, der Air Navigation Service Provider (ANSP) von vier EUROCONTROL-Mitgliedsstaaten - Belgien, Deutschland, Luxemburg und den Niederlanden - wählte Frequentis aus, seine CWP als Teil des MUAC-Fallback-ATM-Systems bereitzustellen. Um eine hohe Luftraumkapazität während des Fallback-Betriebs zu gewährleisten und gleichzeitig das Sicherheitsniveau aufrechtzuerhalten, wird die primäre CWP von EUROCONTROL durch das Fallback-System gespiegelt, wodurch die Anforderungen der Fluglots:innen auf ähnliche Weise erfüllt werden können.

"Frequentis bietet ein komplettes Set an marktführenden Produkten, um alle aktuellen und zukünftigen operationellen ATM-Anforderungen abzudecken", erklärt Frank Köhne, Mitglied des Frequentis ATM Executive Boards. "Frequentis und EUROCONTROL verbindet eine lange und beständige Zusammenarbeit, und wir sind sehr stolz darauf, solch eine bedeutende Lösung für das MUAC, einen der verkehrsreichsten und komplexesten Lufträume in Europa, zu liefern. Durch die Zusammenführung aller marktführenden ATM-Technologien von Frequentis in einer einzigen Betriebsumgebung ist das Projekt ein Paradebeispiel für die neue OneATM-Ausrichtung der Gruppe."

Bei MUAC wird die Fallback-CWP über den OpenATM SWIM-Service mit dem Fallback Flight Data Processing (FDP)-System verbunden sein. Dieser Ansatz entkoppelt den Teil des ATM-Datendienstanbieters (ADSP) - den Fallback-FDPS - von den Flugverkehrsdienststellen (ATSUs) - eine Anforderung des Single European Sky (SES), die es den europäischen ANSPs ermöglicht, zu einer interoperablen, kosteneffizienten und flexiblen Dienstbereitstellung überzugehen.

"Die Fallback-Lösung von Frequentis wird sicherstellen, dass wir die Sicherheit und Kapazität unseres Luftraums auch in Notsituationen aufrechterhalten und die Prinzipien des Single European Sky erfüllen", sagt John Santurbano, Direktor bei MUAC. "Frequentis ist einer unserer verlässlichsten Partner; wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen bei der Modernisierung unseres Fallback-Systems."

Als integraler Bestandteil der Lieferung baut die Frequentis CWP-Software auf der ODS Open Platform Entwicklungsumgebung auf, die eine Erweiterung und Prototyping durch EUROCONTROL ermöglicht. Da die Mensch-Maschine-Schnittstelle ähnlich sein wird, reduziert sich der operative Schulungsaufwand erheblich. Darüber hinaus wird das zugehörige Toolkit automatische Tests und Codegenerierung beinhalten und dadurch weniger Wartungsaufwand verursachen.

Über FREQUENTIS

Frequentis ist globaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Das börsennotierte Familienunternehmen entwickelt innovative Lösungen in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Bahn, Schifffahrt). Mit einem Marktanteil von 30% ist die Gruppe Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung. Global führend ist Frequentis auch im Informationsmanagement und bei Nachrichtensystemen für die Luftfahrt.

Als Weltkonzern mit etwa 2.200 Mitarbeiter:innen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt Frequentis über ein globales Netzwerk von Gesellschaften und Repräsentant:innen in über 50 Ländern, der Firmensitz ist in Wien. Die Produkte, Services und Lösungen sind bei Kunden an mehr als 45.000 Arbeitsplätzen in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2022 wurde ein Umsatz von EUR 386,0 Mio. und ein EBIT von EUR 25,0 Mio. erwirtschaftet.

Dort, wo Frequentis-Systeme zum Einsatz kommen, sind Menschen für die Sicherheit anderer Menschen und Güter verantwortlich. Lösungen zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Detailinformation über Frequentis finden Sie auf der Homepage http://www.frequentis.com.

