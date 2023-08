Unterföhring (ots) -Warum lassen sich junge Menschen in Grönland schwarze Linien mitten ins Gesicht tätowieren? Und warum müssen Menschen in El Salvador wegen ihrer Tattoos untertauchen und Freunde und Familie zurücklassen? Zum Auftakt von fünf neuen Folgen der Reportage-Reihe "Uncovered" taucht ProSieben-Reporter Thilo Mischke am Mittwoch, 6. September 2023, um 22:05 Uhr in die Welt der Tattoos ein. Und trifft Menschen, für die ihre Hautbemalung nicht allein Körperschmuck ist, sondern über Leben und Tod entscheiden kann ..."Uncovered: Unter die Haut - Wie Tattoos über Leben und Tod entscheiden" - am Mittwoch, 6. September 2023, um 22:05 Uhr auf ProSieben und auf JoynPressekontakt:Barbara StefanerCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1128email: barbara.stefaner@seven.onewww.presse.prosieben.dePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5591332