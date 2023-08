Nachlassender Zinsdruck könnte den DAX am Mittwoch wieder an die runde Marke von 16.000 Punkten heranführen. Die aktuelle Monatsbilanz für den August bleibt aber klar negativ. Anders sieht die Lage beim Chiphersteller Broadcom aus. Die Aktie ist nicht zu stoppen und selbst nach einer starken Rally drehen die Bullen wieder auf.Unerwartet schwache Konjunkturdaten aus den USA hatten am Vortag die Hoffnungen auf eine Zinspause der US-Notenbank Fed im September erneut aufleben lassen und den Börsen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...