"DER AKTIONÄR verrät, wie risikofreudige Anleger bis zu 70 Prozent Gewinn einfahren können", schrieb die Redaktion Ende Juni. Nach dem Kaufsignal in der vergangenen Woche, behauptet sich die HelloFresh-Aktie am Mittwoch erneut an der MDAX-Spitze und notiert auf Jahreshoch. Für AKTIONÄR-Leser bedeutet das einen satten Gewinn.Die HelloFresh-Aktie notiert am Mittwochvormittag mehr als zwei Prozent höher und hat bei einem Kurs von 27,86 Euro ein neues Jahreshoch erreicht. Der Kochboxenversender ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...