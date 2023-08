DJ Verbände: Ampel-Verkehrspolitik nur "ausreichend"

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung ist zur Hälfte ihrer Amtszeit noch größtenteils im Rückstand bei der Erfüllung ihrer selbst gesteckten verkehrspolitischen Ziele. Zu diesem Ergebnis kommen Allianz pro Schiene, Allgemeiner Deutscher Fahrradclub (ADFC) und Auto Club Europa (ACE). Die drei Verbände haben überprüft, inwieweit Versprechen aus dem Koalitionsvertrag bereits umgesetzt wurden, wie sie mitteilten. In Schulnoten gesprochen, erhalte die Bundesregierung demnach im Zwischenzeugnis für ihre Verkehrspolitik lediglich die Note 4 ("ausreichend"). Für die zweite Hälfte der Regierungsperiode forderten die Verbände, die ausstehenden Vorhaben schneller anzugehen. Zudem verlangten sie eine systematischere Herangehensweise an die Verkehrswende.

Zwischen den einzelnen Themenfeldern der Verkehrspolitik gebe es durchaus größere Unterschiede in der Bewertung: Mehr Geld in die Schiene als in die Straße investieren - der Fortschritt bei diesem Koalitionsziel werde von den Verbänden als gut bewertet (Note 2), die Radverkehrspolitik bekomme angesichts sinkender Mittel die Note 4-minus, und beim noch ausstehenden Abbau umwelt- und klimaschädlicher Subventionen reiche es nur für ein "mangelhaft". Insbesondere beim Abbau umwelt- und klimaschädlicher Subventionen appellierten die drei Verbände an die Bundesregierung, Dienstwagen- und Dieselprivileg sowie die Kerosinsteuerbefreiung abzuschaffen.

Insgesamt beklagten Allianz pro Schiene, ADFC und ACE, dass eine Gesamtstrategie für die Verkehrsträger Straße, Schiene und Radwege fehle. "Es ist bislang keine klare Linie erkennbar, wo Deutschland hin will bei der Verkehrswende. Die Bundesregierung muss Schiene, Straße und Radwege viel stärker vernetzt denken und klar die Maßnahmen priorisieren, die den größten Beitrag zur Verkehrswende leisten können", forderte der Geschäftsführer der Allianz pro Schiene, Dirk Flege.

Unverändert großen Nachholbedarf gebe es bei dem Versprechen der Koalitionäre, das Schienennetz zu erweitern und Strecken zu reaktiveren. Dass die Investitionen in die Schiene ab 2024 deutlich aufgestockt werden sollten, gehe zwar in die richtige Richtung. Aber etwa bei der Elektrifizierung des Schienennetzes gebe es kaum Fortschritte. "Es müsste acht Mal so schnell gehen wie bisher, um bis 2030 tatsächlich 75 Prozent des Schienennetzes zu elektrifizieren", sagte Flege. Vorschläge lägen auf dem Tisch, jetzt sei die Regierung gefragt, Nägel mit Köpfen zu machen. Ein Aus für das Deutschlandticket wäre "ein ganz, ganz schlimmes Signal", warnte Flege zudem bei einer Pressekonferenz. Die gegenwärtige Diskussion über die weitere Finanzierung bringe "Schwergang in dieses tolle Projekt".

Auch was den Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos angeht, schneidet die Koalition in der Bewertung der drei Verbände schlecht ab. "Mit dem Masterplan Ladeinfrastruktur wurden zwar gute Grundlagen geschaffen - allerdings sind bislang gerade einmal neun der insgesamt 68 Maßnahmen umgesetzt" beklagte ACE-Vorsitzender Stefan Heimlich. Für eine Halbzeit-Bilanz sei das viel zu wenig. Ein neues Förderprogramm für die Ladeinfrastruktur sei immerhin angekündigt worden. "Aber was den Punkt im Koalitionsvertrag angeht, dass Deutschland Leitmarkt für Elektromobilität werden soll, da hat uns China längst überholt - und es ist schwer vorstellbar, dass wir das in den nächsten zwei Jahren noch aufholen können."

