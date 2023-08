Hamburg (ots) -Sie sind neue Coaches auf dem Doppelstuhl in der 13. Staffel von "The Voice of Germany" (ab 21.9., 20.15 Uhr, ProSieben), bezeichnen sich als "Team Toll" und lockern die Stimmung schon mal mit einem spontanen Ententanz auf. Im exklusiven Doppelinterview mit TV DIGITAL (EVT: 1.9.) verraten Bill und Tom Kaulitz (33) alles über ihren Einsatz in der Castingshow - und wo sie noch mitwirken möchten. "Tokio Hotel" über ...... ihre "Voice"-Talents und die Musikbranche: "Wir wollen unseren Talenten helfen, mit dem Druck und der Schonungslosigkeit der Musikbranche umzugehen, indem wir versuchen, ein freundschaftliches Verhältnis zu ihnen aufzubauen und ihnen viel mitzugeben. Beispielsweise, indem wir ihnen vermitteln, dass Leute wie wir, die wirklich ständig und überall auf den Sack bekommen, trotzdem den Spaß an der Sache behalten und Kritik auch mal an uns abprallen lassen, weil wir gute Leute um uns haben." (Zitat: Bill)... die größte Herausforderung in ihrer Karriere: "Sicherlich, dass wir Kinderstars sind. Tom und ich haben mit 15 Jahren angefangen, wir werden bald 34. Zu Beginn unserer Karriere kannte man Kinderstars hierzulande noch nicht, während das Sich-Neuerfinden und Anderssein in Amerika schon üblich war. Damals mussten wir uns immer anhören, dass wir zu amerikanisch und zu visuell für Deutschland sind. Aber tatsächlich waren wir unserer Zeit voraus, denn damals war es überhaupt nicht üblich, als Junge Make-up zu tragen und dazu zu stehen." (Zitat: Bill)... ihren 7. Sinn: "Wir haben eine Twin-Connection. Die ist kein Mythos. Das habe ich 2010 gespürt, als ich, untypisch für mich, auf der Massagebank lag und die Eingebung hatte, dass ich Bill anrufen müsse, um ihm zu sagen, dass er vorsichtig fahren soll. Normalerweise würde ich mich nie so verhalten, weil so was eher die Mama macht. Aber damals bin ich aufgestanden, habe Bill angerufen und ihn gebeten, gut auf sich zu achten. Bill hat das abgetan, aber 30 Minuten später hatte er einen schweren Unfall." (Zitat: Tom Kaulitz)... eine potentielle Rückkehr nach Deutschland: "Wir lieben Los Angeles, das ist unser Zuhause. Noch mal umzuziehen steht nicht auf unserer Liste." (Tom)... ihre Bewerbung für den "Tatort": "Eigentlich wollten wir immer gerne Polizisten werden. Da das im echten Leben nicht mehr geht, denken wir, wir könnten es zumindest im Fernsehen ausprobieren. Tom und ich wollen gerne 'Tatort'-Kommissare spielen. Wir wären sofort dabei. Und selbst, wenn es nicht als neue Ermittler klappt, holt uns der Bremer 'Tatort' ja vielleicht eines Tages für einen Spezialfall dazu. Da spielt nämlich meine Freundin Jasna Fritzi Bauer mit. Darauf hätten wir riesige Lust." (Zitat: Bill)... Zukunftsprojekte: "Wir planen eine Lateinamerika-Tour mit Tokio Hotel für 2024 - und eine größere Deutschland-Tour oder eine erneute Europa-Tour. Und was das neue Musikalische betrifft, werden wir noch dieses Jahr mit anderen Künstlern zusammen Songs releasen. Außerdem werden wir 2024 wahrscheinlich an einem neuen Tokio-Hotel-Album arbeiten. Das ist dann unser siebtes Album. Aller guten Dinge sind sieben, oder?" (Zitat: beide)Alle Infos und Zitate nur bei Nennung der Quelle "TV DIGITAL (EVT: 1.9.) frei.Pressekontakt:Ansprechpartner für redaktionelle Rückfragen:Mike PowelzChefreporter TV DIGITALTel.: 040 - 554472310mike.powelz@funkemedien.deOriginal-Content von: TV DIGITAL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54257/5591448