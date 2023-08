DJ Bundeskabinett beschließt Eckpunkte zum Bürokratie-Abbau

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will mit 28 Maßnahmen das "Bürokratie-Dickicht" in Deutschland lichten und jährliche Entlastungen in Milliardenhöhe erzielen. Auf seiner Klausurtagung in Meseberg beschloss das Bundeskabinett die Eckpunkte des vierten Bürokratieentlastungsgesetzes, von dem besonders kleine und mittlere Unternehmen profitieren sollen. Das Paket enthält etwa den Wegfall der Hotelmeldepflicht für Deutsche oder die Möglichkeit der digitalen Kontrolle an Flughäfen.

Unternehmen sollen zudem befreit werden von Informationspflichten im Energierecht, im Außenwirtschaftsrecht, im Mess- und Eichwesen sowie im Rahmen der Wirtschaftsstatistik, Gewerbe- und Handwerksordnung als auch in branchen- und berufsspezifischen Verordnungen. Aufbewahrungsfristen für Buchungsbelege werden von zehn auf acht Jahre verkürzt.

"Wir sind davon überzeugt, viele Betreibe in Deutschland leiden unter einem Bürokratie-Burnout, sind so erschöpft von den vielen Regelungen, die aus dem Bund, den Ländern, aber auch aus Europa kommen, dass sie sich kaum auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Daran wollen wir etwas ändern", sagte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP).

Das Paket solle nur der Anfang für einen dauerhaften Bürokratieabbau sein. "Das ist keine symbolische Maßnahme, sondern es ist der Startschuss für eine Trendwende, um bürokratische Lasten dauerhaft zurückzuführen", hob er hervor. Mit dem Gesetz werde der Bürokratiekostenindex auf ein Allzeittief sinken. Der Erfüllungsaufwand werde jährlich um 2,3 Milliarden Euro sinken. Diese finanzielle Entlastung komme zusätzlich zu der steuerlichen Entlastung in Höhe von 7 Milliarden Euro für Unternehmen, die das Kabinett im Wachstumschancengesetz beschlossen hat.

Buschmann betonte, 57 Prozent der bürokratischen Belastungen stammten von der europäischen Ebene. Deshalb habe das Kabinett auch eine Initiative dazu beschlossen.

Kontakt zu den Autoren: andrea.thomas@wsj.com und andreas.kissler@wsj.com

DJG/aat/err

(END) Dow Jones Newswires

August 30, 2023 06:06 ET (10:06 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.