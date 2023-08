Der Autoabsatz in der Europäischen Union hat sich im Juli ein weiteres Stück von seiner Schwäche aus den vergangenen Jahren erholt. Insgesamt wurden 851.156 Pkw neu zugelassen und damit 15,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der europäische Branchenverband Acea am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Im Vergleich zum ersten Halbjahr schwächte sich die Erholung jedoch ab.So steht für die ersten sieben Monate des Jahres ein Plus von 17,6 Prozent auf knapp 6,3 Millionen Autos zu Buche. Das sind aber immer ...

