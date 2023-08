DJ Kabinett beschließt Entwurf zu Wachstumschancengesetz

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat bei seiner Klausurtagung in Meseberg den Entwurf des Wachstumschancengesetzes beschlossen, mit dem die Wirtschaft um rund 7 Milliarden Euro pro Jahr entlastet werden soll. Mit dem Gesetz würden Impulse für mehr Wachstum gesetzt und das Fundament für Investitionen insbesondere von kleinen und mittelständischen Unternehmen geschaffen, so das Bundesfinanzministerium. "Deutschland muss an Dynamik gewinnen", erklärte Finanzminister Christian Lindner (FDP) laut der Mitteilung. "Mit diesem Gesetz schaffen wir Wachstumschancen, verbessern unsere Standortbedingungen und setzen unsere finanzpolitische Strategie konsequent um."

Die Regierung bereite ein Fundament für mehr private Investitionen, erklärte Lindner. Sie erreiche dies unter anderem über eine Entlastung kleinerer und mittlerer Unternehmen. "Wachstum können wir nicht mit immer neuen steuer- und kreditfinanzierten Ausgabenprogrammen herbei-subventionieren, denn ein solches Wachstum wäre nicht nachhaltig", betonte der Finanzminister. Das Wachstumschancengesetz sei ein erster wichtiger Baustein, um die Wachstumskräfte der deutschen Wirtschaft zu stärken. Es verbessere die steuerlichen und damit auch die wirtschafts- sowie standortpolitischen Rahmenbedingungen, um in Deutschland zu investieren. Auch unterstütze es Innovationen und die Transformation zur digitalen und klimaneutralen Wirtschaft.

In dem Gesetzentwurf sind unter anderem eine neue Investitionsprämie, mehr Forschungsförderung, eine befristete Wiedereinführung der degressiven Abschreibung (Afa) für bewegliche Wirtschaftsgüter, eine degressive Afa von 6 Prozent auch für Wohngebäude und eine großzügigere Verlustverrechnung geplant. Vorgesehen ist konkret die "Gewährung einer gewinnunabhängigen Prämie für bestimmte förderfähige Wirtschaftsgüter aus den Bereichen Energie- und Ressourceneffizienz" in Höhe von 15 Prozent der Investition, maximal 30 Millionen Euro, im Zeitraum von 2024 bis 2027. Eine Ausweitung auf weitere Bereiche wird laut Lindner geprüft.

Forschungsförderung wird ausgeweitet

Bei der steuerlichen Forschungsförderung will Lindner die Bemessungsgrundlage verdreifachen und gleichzeitig die förderfähigen Aufwendungen erweitern. Der förderfähige Anteil der Kosten bei einer Auftragsforschung soll von 60 auf 70 Prozent steigen und der maximale Förderbetrag der Zulage von 1 auf 3 Millionen Euro. Beim Verlustrücktrag sollen die erhöhten Betragsgrenzen von 10 Millionen Euro bei Einzelveranlagung und 20 Millionen Euro bei Zusammenveranlagung dauerhaft entfristet werden.

Von 2024 bis 2027 sollen zudem alle Beschränkungen des Verlustvortrags aufgehoben und danach die Betragsgrenze der Mindestgewinnbesteuerung auch beim Verlustvortrag dauerhaft auf 10 Millionen respektive 20 Millionen Euro angehoben werden. Als Maßnahme zur Verbesserung der Liquidität, insbesondere des Mittelstandes, soll die Prozentgrenze bei der Verrechnung des Verlustvortrages von derzeit 60 Prozent auf 80 Prozent für vier Jahre angehoben werden. Geplant sind unter anderem auch die Einführung einer gesetzlichen Regelung zur verpflichtenden Verwendung von elektronischen Rechnungen und eine Anpassung der Zinsschranke und Einführung einer Zinshöhenschranke. Personengesellschaften sollen mehr Wahlmöglichkeiten erhalten, damit sie nicht länger härter als Kapitalgesellschaften besteuert werden.

"Mit dem Wachstumschancengesetz wird das Steuersystem an zentralen Stellen vereinfacht", betonte das Ministerium. "Hierzu heben wir Schwellenwerte und Pauschalen an und entlasten vor allem kleine Betriebe von Bürokratie." Außerdem sorge die Regierung für mehr Steuerfairness, indem das Steuerrecht noch konsequenter durchgesetzt werde, und trage dazu bei, unerwünschte Steuer-gestaltungen aufzudecken und abzustellen und damit das Vertrauen in den Staat zu stärken.

Ein Beschluss des Gesetzentwurfes war vor zwei Wochen noch an einem Leitungsvorbehalt von Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) angesichts von Unstimmigkeiten über die Kindergrundsicherung gescheitert. Seitdem waren noch Verbesserungen an dem Entwurf vorgenommen worden, wie Lindner bei einer Pressekonferenz in Meseberg betonte. "Das übergreifende politische Signal ist: Diese Regierung kennt die Lage im Land, diese Regierung kennt die Situation der Wirtschaft und sie handelt", sagte er. Dabei sei die Regierung "auch agil", betonte er mit Blick auf die noch eingefügten Verbesserungen wie die Abschreibung für Wohngebäude.

