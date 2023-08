Halbjahresbericht: AroundTown setzt strategische Bilanzstärkung weiter fort | Aktie reagiert positiv mit 8 Prozent Plus

Werbung







Der Immobilienkonzern AroundTown veröffentlichte am Mittwochmorgen den Halbjahresbericht, einhergehend mit einer leicht positiven Anpassung des Ausblicks auf das Finanzjahr 2023.



AroundTown ist ein Immobilienkonzern mit Sitz in Luxemburg und besonders im deutschen, sowie dem niederländischen Markt für Gewerbeobjekte aktiv. Im am Mittwoch veröffentlichten Halbjahresbericht ging das Unternehmen angesichts der volatilen Marktsituation besonders auf das bilanzielle Fundament ein. Eine der Maßnahmen ist beispielsweise der Rückkauf von Anleihen in Höhe von 1,3 Mrd. EUR mit einem Abschlag zum Nennwert von 20%, wodurch der Fremdkaptialhebel und die damit einhergehenden Risiken gesenkt bzw. konstant gehalten werden können. Unter dem Strich stieg das Verhältnis des Kreditbetrags zum Verkehrswert des Immobilienportfolios, auch bekannt als Loan-to-Value oder LTV, um ein Prozent auf 41% und verblieb damit noch vier Prozent unter der selbst gesteckten Grenze von 45%.



Auf operativer Ebene verzeichnete das Unternehmen leichte Rückgänge des bereinigten EBITDA im Zuge von Abschreibungen auf veräußerte Immobilien, aber keine außerordentlichen Veränderungen im allgemeinen Geschäftsablauf.



Seit der Corona-Korrektur, die im Juni 2021 gipfelte, erlitt die Aktie von AroundTown teilweise Kursverluste von 87 Prozent und liegt im Jahresverlauf 2023 mit einem Rückgang von 35 Prozent nach wie vor weit unter der Performance des DAX® (+14,42 Prozent). Darin berücksichtigt ist bereits der heutige (bisherige) Kurszuwachs von rund 8,68% im Vergleich zum Vortag. ¹)







¹Quelle: Refintiv Eikon, Abruf 30.08.2023 11:20



Quelle: HSBC