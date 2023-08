NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Orsted auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 690 dänischen Kronen belassen. Die möglichen hohen Wertberichtigungen des Versorgers stellten angesichts vorheriger Aussagen beim Kapitalmarkttag eine böse Überraschung dar, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2023 / 02:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2023 / 02:59 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDK0060094928