MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Aroundtown nach Halbjahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 1,15 Euro belassen. Die operative Entwicklung sei etwas besser als von ihm gedacht, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Abwertungen auf das Portfolio entsprächen den Erwartungen. Der etwas angehobene Ausblick auf den diesjährigen operativen Gewinn (Ebit) lasse diesbezüglich noch immer einen Rückgang um bis zu 15 Prozent erwarten./tih/ajx

