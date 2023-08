DJ PTA-News: QLUPOD AG: QluPod AG bereitet die erste Auslieferung für den europäischen Markt vor

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Herisau (pta/30.08.2023/12:59) - Pressemitteilung QluPod AG

Herisau, Schweiz QluPod AG, 30. August 2023 (www.qlupod.com)

Die QluPod AG freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erste Auslieferung des innovativen QluPod-Gesundheitsmonitors auf dem europäischen Markt in die Wege geleitet hat. Die anstehende Markteinführung unterstreicht das Engagement des Unternehmens, eine hochwertige Gesundheitslösung zur mobilen Anwendung zu Hause und in der Telemedizin anzubieten.

Die Produktion der ersten 1.000 Stück des QluPod-Gesundheitsmonitors wurde erfolgreich freigegeben und die Auslieferung an die Endkunden ist für Oktober 2023 geplant. "Die Auslieferung der ersten 1.000 Stück wurde somit erfolgreich und wie geplant noch im 3. Quartal 2023 lanciert", sagt Aidan Burley, Sales & Marketingchef der QluPod AG. "Wir sind begeistert von der positiven Resonanz und dem Interesse der Kunden an unserem Health Monitor zur Gesundheitsvorsorge und zur Unterstützung der Telemedizin."

Exklusive Einsparung bei Vorbestellung

Das Unternehmen lädt alle gesundheitsbewussten Verbraucher dazu ein, die Markteinführung des Health Monitors zu nutzen, um sechs wichtige Vitalwerte mit nur einem Gerät zu messen, zu überwachen und dem Arzt oder anderen berechtigten Personen mitzuteilen. Noch für kurze Zeit haben Kunden die Möglichkeit, von einem besonderen Rabatt von 40 % auf den Verkaufspreis zu profitieren, wenn sie sich für eine Vorbestellung entscheiden.

Um möglichst vielen Anwendern einen Zugang zu ermöglichen, hat das Unternehmen auf seiner Homepage ( https:// qlupod.eu/ ) offizielle Verkaufsseiten sowohl für den britischen Markt als auch für die gesamte DACH-Region eingerichtet. Das stellt sicher, dass Interessenten aus diesen Regionen mühelos auf sämtliche Informationen zugreifen und den innovativen Health Monitor noch vor der Markteinführung zum Vorzugspreis bestellen können.

Strategische Partnerschaft zur Verkaufsförderung

Um die Marktpräsenz und die Markenbekanntheit des Gesundheitsmonitors weiter zu steigern, hat das Unternehmen zwei auf die Bereiche Telemedizin und B2C spezialisierte Marketingagenturen beauftragt. Diese strategische Partnerschaft trägt dazu bei, das Bewusstsein für die innovativen Möglichkeiten des Health Monitors in der Gesundheitsüberwachung von Blutdruck, Herzfrequenz, Blutzucker, EKG, Blutsauerstoff und Körpertemperatur zu steigern.

QluPod Free App für nahtlose Integration

Um die nahtlose Integration des Health Monitors in den Alltag der Nutzer zu gewährleisten, steht die QluPod Free App zur Verfügung. Die App ermöglicht die Übertragung und Darstellung der gemessenen Vitalwerte auf Smartphones und Tablets. Die Android-Version ist bereits im Google Play Store erhältlich, während die iOS-Version für iPhones in den nächsten Tagen im Apple Store zur Verfügung steht.

Für weitere Informationen und die Bestellung des QluPod-Gesundheitsmonitors besuchen Sie bitte die offizielle Webseite ( https://qlupod.eu/ ) des Unternehmens oder kontaktieren Sie das QluPod-Team telefonisch oder per E-Mail.

Über QluPod:

Die QluPod AG ist ein Start-up Unternehmen im Bereich Telemedizin und entwickelt innovative Lösungen, um die Betreuung von Patienten effizient und kostengünstig zu gestalten. Mit dem QluPod-Gerät und der dazugehörigen Software strebt das Unternehmen an, die Zukunft der Gesundheitsversorgung zu gestalten. Das Angebot richtet sich an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, medizinische Fachkräfte sowie an Privatpersonen, die ihre Gesundheit eigenverantwortlich überwachen möchten.

Für weitere Informationen über die QluPod AG und unsere Produkte besuchen Sie unsere Webseite unter www.qlupod.com ( http://www.qlupod.com/ ).

Haftungsausschluss: Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Soweit in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der QluPod AG zum Ausdruck und beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, welche die QluPod AG nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der QluPod AG liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen Ereignissen und Entwicklungen abweichen können.

Aussender: QLUPOD AG Adresse: Industriestrasse 28, 9100 Herisau Land: Schweiz Ansprechpartner: Steve Dando Tel.: +41 71 510 05 45 E-Mail: steve@qlupod.com Website: qlupod.com

ISIN(s): CH1222316429 (Aktie) Börsen: - Weitere Handelsplätze: Regelmaessige Kursfeststellung Schweiz

