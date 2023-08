Nach einem verheißungsvollen Start in den heutigen Mittwochshandel (30.08.) scheint dem Dax gegenwärtig wieder die Luft auszugehen. Sah es zum Handelsauftakt noch nach einem Vorstoß in Richtung 16.000 Punkte aus, musste der Dax zwischenzeitlich ein paar Federn lassen. Im weiteren Tagesverlauf wird es noch spannend. Sowohl in Deutschland (Verbraucherpreisdaten) als auch in den USA (unter anderem Daten zum BIP) werden noch wichtige Daten veröffentlicht. ...

