DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:05 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 4.501,25 -0,1% +14,6% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.382,50 -0,2% +36,6% Euro-Stoxx-50 4.304,99 -0,5% +13,5% Stoxx-50 3.971,89 -0,4% +8,8% DAX 15.864,03 -0,4% +13,9% FTSE 7.483,48 +0,2% +0,2% CAC 7.339,91 -0,5% +13,4% Nikkei-225 32.333,46 +0,3% +23,9% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 131,83 -0,67 +1,57

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,69 81,16 +0,7% +0,53 +4,3% Brent/ICE 85,94 85,49 +0,5% +0,45 +4,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 34,80 35,20 -1,1% -0,40 -57,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.937,59 1.937,61 -0,0% -0,02 +6,2% Silber (Spot) 24,63 24,78 -0,6% -0,15 +2,8% Platin (Spot) 984,23 981,00 +0,3% +3,23 -7,8% Kupfer-Future 3,80 3,82 -0,5% -0,02 -0,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise ziehen etwas an, nachdem der US-Branchenverband API am späten Dienstag eine Abnahme der US-Rohölvorräte gemeldet hat.

AUSBLICK AKTIEN USA

Kleinere Gewinnmitnahmen dürften an den US-Börsen den Start in den Mittwochshandel prägen. Am Dienstag hatten die Aktienkurse kräftig zugelegt, nachdem schwache Konjunkturdaten Zinserhöhungsängste gelindert hatten. Das Verbrauchervertrauen war im August überraschend deutlich zurückgegangen und die Zahl der Stellenangebote im Juli auf den tiefsten Stand seit März 2021 gefallen. Die am Markt schon vorherrschende Erwartung einer Zinserhöhungspause im September war dadurch zusätzlich gestützt worden. Die Annahme einer Zinserhöhung im November wurde nach den Daten mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit eingepreist. Am Anleihemarkt fielen die Renditen deutlich. Hier kommt es am Mittwoch zu einer kleinen Erholungsbewegung, was nach Angaben aus dem Handel die Stimmung unter den Aktienanlegern dämpft.

Unter den Konjunkturdaten des Tages gilt das Interesse vor allem dem Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP für August. Volkswirte rechnen mit einem deutlich geringeren Stellenaufbau als im Juli. Der Bericht gilt als Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag. Daneben wird nach das Bruttoinlandsprodukt des zweiten Quartals in zweiter Lesung veröffentlicht.

Am Aktienmarkt sacken HP vorbörslich um 8,5 Prozent ab, nachdem das Unternehmen bei der Vorlage von Zahlen zum dritten Geschäftsquartal seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr gesenkt hat. Hewlett Packard Enterprise verlieren 1,8 Prozent. Hier enttäuschte der Ausblick auf das laufende Quartal; die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal waren dagegen besser ausgefallen als erwartet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- DE 14:00 Verbraucherpreise (vorläufig) August PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+6,0% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+6,2% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+6,3% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+6,5% gg Vj - US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht August Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +200.000 Stellen zuvor: +324.000 Stellen 14:30 BIP (2. Veröffentlichung) 2Q annualisiert PROGNOSE: +2,4% gg Vq 1. Veröff.: +2,4% gg Vq 1. Quartal: +2,0% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,2% gg Vq 1. Veröff.: +2,2% gg Vq 1. Quartal: +4,1% gg Vq

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen bauen die Verluste am Mittwochmittag aus. Für schlechte Laune sorgen die Verbraucherpreise aus einigen Bundesländern - sie gingen in die falsche Richtung. In Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen und Baden-Württemberg zogen sie wieder leicht an anstatt zu fallen. Um 14 Uhr stehen die gesamtdeutschen Daten an. Der Bund-Future reagiert derweil mit Abgaben auf die Länderdaten. Die Aktien der Windenergie-Branche stehen unter Druck. Grund sind mögliche Abschreibungen bei Örstedt (-20%) aus Dänemark über rund 730 Millionen Dollar. Der weltweit größte Betreiber von Offshore-Windparks spricht neben dem Zinsanstieg von Problemen mit seinen Zulieferern, die ihren Lieferverpflichtungen nicht nachkämen. Für RWE geht es um 3,9 Prozent nach unten, deren RWE Offshore Wind GmbH ist gemessen an der Gesamtkapazität von Offshore-Windparks weltweit auf Platz 2, Siemens Energy verlieren 2,6 Prozent. Vestas fallen um 4,2 Prozent. Stadler Rail legen nach Vorlage überzeugender Geschäftszahlen um 5,9 Prozent zu. Positiv werden auch die Zahlen des britischen Versicherers Prudential (+3,6%) gewertet. Die Ergebnisse von Brunello Cucinelli (+5,6%) im ersten Halbjahr 2023 haben den UBS-Analysten zufolge die Erwartungen übertroffen und deuten auf eine verbesserte Rentabilität hin. Eramet brechen nach dem Militärputsch in Gabun an der Pariser Börse um 16,4 Prozent ein. Der französische Bergbaukonzern, der in Gabun Manganerz abbaut, hat seine Operationen in dem Land gestoppt. Der Rückgang bei den FFO von Aroundtown (+6,6%) ist laut Baader Helvea im ersten Halbjahr geringer ausgefallen als von den Analysten erwartet. Angesichts der robusteren operativen Entwicklung habe das Unternehmen den Ausblick für die FFO 2023 leicht angehoben. Delivery Hero verlieren 4,8 Prozent, die Bruttogewinnmarge für das erste Halbjahr liegt mit 6,5 Prozent unter der Konsenserwartung von 6,6 Prozent und der RBC-Prognose von 6,7 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:20 Di, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0889 +0,1% 1,0874 1,0845 +1,7% EUR/JPY 159,41 +0,4% 159,06 158,37 +13,6% EUR/CHF 0,9577 +0,2% 0,9559 0,9547 -3,2% EUR/GBP 0,8599 -0,0% 0,8610 0,8600 -2,8% USD/JPY 146,40 +0,3% 146,26 146,04 +11,7% GBP/USD 1,2662 +0,1% 1,2630 1,2613 +4,7% USD/CNH (Offshore) 7,3004 +0,2% 7,2989 7,2863 +5,4% Bitcoin BTC/USD 27.418,47 -0,8% 27.447,89 27.341,24 +65,2%

Der Dollar verharrt nach dem Rückgang vom Dienstag auf dem niedrigeren Niveau. Der Dollarindex zeigt sich kaum verändert. Der Euro wird etwas gestützt durch erste Preisdaten aus einigen Bundesländern. Die Anleger warten nun auf die gesamtdeutschen Daten und den ADP-Arbeitsmarktbericht, heißt es.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die ostasiatischen und australischen Aktienmärkte sind am Mittwoch den positiven Vorgaben der Wall Street gefolgt, allerdings mit deutlich verminderter Dynamik. In den USA hatten maue Wirtschaftsdaten die Renten-Renditen unter Druck gesetzt, weil Zinserhöhungsfantasien ausgepreist worden waren. In China verpufften die anfänglichen Aufschläge vollends, denn die dortigen Märkte holte trotz der Hoffnung auf sinkende Marktzinsen die trübe Realität schnell wieder ein. Die größten staatlichen Banken in China, darunter die Industrial & Commercial Bank of China und die China Construction Bank, erwägen zum dritten Mal in diesem Jahr eine Kürzung ihrer Einlagenzinssätze. Auch die Zinsen auf bereits bestehende Hypotheken sollen sinken, um die Wirtschaft anzukurbeln und die eigenen Margen zu sichern. Die Pläne müssten noch von den Regulierungsbehörden genehmigt und könnten frühestens am Freitag verkündet werden. Händler sprachen von neuerlichem Stückwerk, der große Wurf seien auch diese Maßnahmen nicht. Andere Marktteilnehmer verwiesen auf US-Wirtschaftsministerin Gina Raimondo, die sich aktuell in der Volksrepublik aufhält. Sie sagte, dass China für US-Unternehmen nach deren Lesart "nicht-investierbar" sei. Auf dem Festland waren Halbleiter- und Technologietitel gesucht, die von sinkenden Finanzierungskosten besonders deutlich profitierten. Diese Aussicht belastete dagegen Finanz- und Bankenwerte. East Money Information verloren 2,7 und Bank of China 1,1 Prozent. Xiaomi stiegen in Hongkong um 1,0 Prozent. Der Hersteller von Unterhaltungselektronik hatte im zweiten Quartal den Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Der in Schieflage geratene Immobilienentwickler Country Garden (-3,3%) will neue Aktien ausgeben. In Tokio waren Elektronik- und Maschinenbautitel gesucht - begünstigt durch die Hoffnung auf niedrige Finanzierungskosten. Diese Hoffnung wurde neben der Entwicklung in den USA auch von Naoki Tamura, Vorstandsmitglied der Bank of Japan, gestützt. Denn er sah das Inflationsziel der Zentralbank mit einer nachhaltigen Teuerung von 2 Prozent in Sicht. Dies wurde am Markt als klares Signal gewertet, dass es kurzfristig keine Abkehr von der ultralockeren Geldpolitik geben werde. Auch in Seoul sorgte die Spekulation auf ein Ende der geldpolitischen Straffungen in den USA für Zuversicht. Die Hoffnung auf eine Rückkehr chinesischer Touristen nach weiteren Aufhebungen der Restriktionen in China ließen LG H&H und Amorepacific um 4,7 bzw. 1,5 Prozent steigen.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats-und Unternehmensanleihen kommen zur Wochenmitte zurück. Das Angebot an Neuemissionen wird aktuell gut aufgenommen. Mit dem Ende der Sommerpause nehmen die Aktivitäten am Primärmarkt merklich zu, allein am Vortag lag das Volumen bei rund 8 Milliarden Euro, die teils deutlich unterhalb der Erwartung bei Investoren untergebracht werden konnten. Im Fokus stehen am Mittwoch die Inflationsdaten aus Deutschland und am Donnerstag die aus Europa. Aktuell zeichnet sich ab, dass die Erwartung an eine weitere Anhebung der Leitzinsen durch die Fed eher zurückkommt, während die Erwartung an die EZB dagegen hoch bleibt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

AROUNDTOWN

Der Immobilienkonzern ist in der ersten Jahreshälfte wegen negativer Bewertungseffekte im Zuge einer Neubewertung seines Portfolios und geringerer Miteinnahmen unter dem Strich deutlich in die roten Zahlen gerutscht. Die Nettomieteinnahmen sanken um 2 Prozent auf 602 Millionen Euro, was allerdings Verkäufen von Objekten geschuldet war - bereinigt legten die Miteinnahmen zu. Der FFO 1 sank in der ersten Jahreshälfte um 6 Prozent auf 175 Millionen Euro.

BERTELSMANN

hat im ersten Halbjahr trotz Umsatzwachstum deutlich weniger verdient. Den operativen Gewinn dämpfte vor allem die Entwicklung bei der RTL Group, die ihren operativen Gewinn infolge schwacher TV-Werbemärkte und höherer Streaming-Investitionen fast halbierte. Nach Steuern hätten zusätzlich Aufwendungen für "diverse Restrukturierungen" den Gewinn belastet. Für das operative Ergebnisziel 2023 sieht sich das Medienunternehmen auf Kurs.

DELIVERY HERO

hat im ersten Halbjahr unter dem Strich den Verlust deutlich reduziert und dabei unter anderem von den deutlichen Steigerungen bei Umsatz und Bruttogewinn sowie verbesserten Margen profitiert. Der den Aktionären zuzurechnende Nettoverlust im ersten Halbjahr betrug 830,1 Millionen Euro nach 1,5 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Je Aktie betrug das Minus 3,04 Euro nach minus 5,75 Euro. Die Vorjahreszahlen wurden angepasst.

SALZGITTER

Die Tochter Salzgitter Klöckner-Werke GmbH hat eine neue Konsortialfinanzierung für 1,03 Milliarden Euro abgeschlossen. Dabei ist eine bestehende Kreditlinie auf 680 Millionen Euro erhöht worden von 560 Millionen Euro, darüber hinaus wurde eine neue Avalfazilität von 350 Millionen Euro in den Kreditvertrag integriert. Die Laufzeit betrage fünf Jahre, sie könne zweimal um jeweils ein Jahr verlängert werden. Die neuen Fazilitäten sollen eine seit 2017 bestehende Konsortialfinanzierung in Höhe von 560 Millionen Euro ersetzen.

SUSE

Der vor der Übernahme stehende Linux-Software-Anbieter hat im dritten Quartal (per Ende Juli) bei leichtem Wachstum weniger verdient. Das bereinigte EBITDA ging unter anderem wegen Investitionen in zukünftiges Wachstum um 14 Prozent auf 55,9 Millionen Euro zurück, während der Umsatz nach IFRS um 2 Prozent zulegte. Die entsprechende bereinigte EBITDA-Marge fiel um 6 Basispunkte auf 32 Prozent.

APPLE

will offenbar bald die neueste Version des iPhone vorstellen und lädt zu einer Veranstaltung am 12. September. Das Event soll im Steve Jobs Theater am Hauptsitz des Unternehmens im kalifornischen Cupertino um 10 Uhr Ortszeit stattfinden.

DE BEERS

Die Anglo-American-Tochter hat in ihrem siebten Verkaufszyklus wegen einer schwächeren Endkundennachfrage weniger Rohdiamanten verkauft als im vorherigen Zyklus. Diese Zeit des Jahres verläuft für die Branche aber üblicherweise ruhig. De Beers verkaufte Diamanten im Wert von 370 Millionen US-Dollar verglichen mit 411 Millionen Dollar im sechsten Zyklus und 638 Millionen Dollar im siebten Zyklus des Jahres 2022. Jedes Jahr gibt es 10 Verkaufszyklen.

FORMYCON

hat in den ersten sechs Monaten auch dank der Erfolgszahlungen im Rahmen der Kommerzialisierungspartnerschaft mit Fresenius Kabi den Umsatz deutlich erhöht. Operativ berichtete der Entwickler biopharmazeutischer Arzneimittel schwarze Zahlen. Allerdings wurde das Nettoergebnis durch die At-Equity-Konsolidierung der 50-prozentigen Beteiligung an der Bioeq AG stark belastet. Das Nettoergebnis betrug im ersten Halbjahr rund 1,8 Millionen Euro nach 80,0 Millionen Euro im Vorjahr.

NIO

Der chinesische Elektroautohersteller will sein eigenes Smartphone in der zweiten Septemberhälfte auf den Markt bringen. Für die Fahrer soll es eine bessere Nutzungserfahrung bieten, vor allem für diejenigen, die Fahrzeuge benutzen, die auf Nios NT2.0-Plattform gebaut seien.

LEGO

Der dänische Spielwarenproduzent hat die seit der Corona-Pandemie hohen Umsätze auch im ersten Halbjahr 2023 halten können. Lego verkaufte Steinesets und Spielzeug im Wert von 27,4 Milliarden dänischen Kronen (3,75 Milliarden Euro). Der Gewinn dagegen ging im Jahresvergleich um fast 18 Prozent auf umgerechnet rund 680 Millionen Euro zurück, weil das Unternehmen nach eigenen Angaben viel in Digitalisierung und Nachhaltigkeit investiert.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

(END) Dow Jones Newswires

August 30, 2023 07:08 ET (11:08 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.