FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PALISADE BIO INC. DL 0,01 7NS US6963892046
AB/FROM ONWARDS 30.08.2023 13:33 CET
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PALISADE BIO INC. DL 0,01 7NS US6963892046
AB/FROM ONWARDS 30.08.2023 13:33 CET