Brunn am Gebirge (ots) -Anlässlich des Launchs der Nagellack-Kollektion "MyTaste - MyManicure"Vergangene Woche kündigte McDonald's Österreich seine exklusive und weltweit erste Nagellack-Kollektion "MyTaste - MyManicure" an, die ab sofort für registrierte User des MyMcDonald's Bonusprogramms in der McDonald's App in allen McDonald's Restaurants in Österreich erhältlich ist, solange der Vorrat reicht. Um den Launch der fünf streng limitierten Nagellacke in den Farben der beliebtesten McDonald's Saucen gebührend zu feiern, eröffnete der Systemgastronomiemarktführer in Wien nun das erste McDonald's Pop-Up Nagelstudio weltweit. Alle Fans, die einen der begehrten Plätze ergattern konnten, erhalten bis inklusive 31. August eine kostenlose, Mäcci-inspirierte Maniküre.Seit Dienstag, den 29. August 2023, können Fans und Fashionistas im eigenen MyManicure Nail Studio in der Invalidenstraße 15 im dritten Wiener Gemeindebezirk ihre Nägel von professionellen Nail Artists kostenlos in der Farbe ihrer Lieblingssauce gestalten lassen - mit einem ganz besonderen Highlight: Abseits der Maniküre können die Gäste auch ihr Glück am "MyManicure"-Greifautomaten versuchen und dort den Lieblings-Mäcci-Nagellack gewinnen - begleitet von entspannten Sounds von DJ "Glitzer und Bass". "Das weltweit erste McDonald's Pop-up Nagelstudio ist ein Geschenk an unsere Fans und Gäste, mit dem wir nicht nur unsere limitierte Nagellack-Kollektion feiern, sondern auch ein einzigartiges Erlebnis bieten wollen", so Patrizia Seyler, Team Lead Marketing Digital von McDonald's Österreich, beim Pre-Opening Dienstag früh, bei dem sich auch Influencer:innen wie Laurel Koeniger und Mio Paternoss persönlich von der Maniküre im Mäcci-Nagelstudio überzeugen konnten.Geschmack bis in die FingerspitzenDie streng limitierten "MyTaste - MyManicure" Nagellacke sind seit 29.8.2023 in allen McDonald's Restaurants in Österreich für registrierte User des MyMcDonald's Bonusprogramms in der McDonald's App erhältlich, solange der Vorrat reicht. Gegen 50 Ms können User einen der limitierten Nagellacke erstehen. Das MyManicure Nail Studio in der Invalidenstraße ist noch bis inklusive 31. August geöffnet - weitere Infos und Terminbuchungen gibt es in der McDonald's App.Infobox:MyManicure Nail Studio, c/o "Absolutely Fabulous", Invalidenstraße 15, 1030 Wien29.-31.8.2023 von 9-18 UhrKostenlose Terminbuchungen und weitere Infos über die McDonald's App möglich. "MyTaste - MyManicure" Kollektion ab 29.8. in allen heimischen McDonald's Restaurants (solange der Vorrat reicht) Alle Infos in der McDonald's App.Weitere Informationen und Bildmaterial zum Download auf Pressemitteilungen - McDonald's (mcdonalds.at) (https://www.mcdonalds.at/pressecenter/pressemitteilungen)Pressekontakt:Wilhelm Baldia | Head of Corporate Communications | +43 (0)664 8534999 | E-Mail: Wilhelm.baldia@at.mcd.comJessica Schreckenfuchs-Vallant | Communications Professional | +43 (0)664 8534896 | E-Mail: jessica.schreckenfuchs-vallant@at.mcd.com | Website: mcdonalds.at/pressekontaktOriginal-Content von: McDonald's Österreich, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171661/5591567