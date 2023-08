DJ Lufthansa sondiert Verkauf von Versicherungssparten - Agentur

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa AG will laut einem Agenturbericht ihr Versicherungsgeschäft verkaufen. Die Veräußerung des Versicherers Delvag und des Versicherungsmaklers Albatros erfolge im Rahmen der Verschlankung des Unternehmens, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Die Fluggesellschaft arbeite mit Beratern zusammen, um einen Käufer zu finden.

Von der Lufthansa war kurzfristig keine Stellungnahme zu erhalten.

Laut Unternehmens-Webseite liegen die geschäftlichen Schwerpunkte der Delvag Versicherungs-AG in der Luftfahrt-, Transport- und Rückversicherung, während die Delvag-Tochter Albatros Versicherungsdienste GmbH als Versicherungs-Makler fungiert und Firmenkunden in und außerhalb der Lufthansa Group berät. Komplementiert werde die Delvag-Gruppe durch die Albatros Financial Solutions GmbH, die sich um den privaten Versicherungs- und Finanzbedarf von Belegschaften kümmert.

Aktuell sind den Angaben zufolge mehr als 300 Mitarbeiter bei der Delvag und ihren Tochtergesellschaften beschäftigt, ein Großteil am Unternehmenssitz in Köln.

