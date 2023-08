© Foto: Foto: Daniel Naupold - dpa



Der Aktienkurs des Computerkonzerns HP ist nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zweistellig abgesackt. Eine schnelle Erholung ist nicht in Sicht.

Der Computerkonzern HP hat für das abgelaufene dritte Geschäftsquartal einen deutlichen Rückgang bei Gewinn und Umsatz bekannt gegeben. Demnach sank der Nettogewinn von 1,12 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf nun 766 Millionen US-Dollar. Der Umsatz ging um zehn Prozent auf 13,2 Milliarden US-Dollar zurück und enttäuschte damit die mittleren Analystenerwartungen von 13,4 Milliarden US-Dollar. Es war das dritte Quartal in Folge, dass HP hinter den Prognosen der Wall Street zurückblieb.

"Wir erwarten zwar ein weiteres Quartal mit sequentiellem Wachstum, aber das externe Umfeld hat sich nicht so schnell verbessert wie erwartet, weshalb wir unsere Erwartungen zurückschrauben", sagte HP Chief Executive Enrique Lores in einem Interview.

Für das vierte Quartal rechnet HP mit einem bereinigten Gewinn von 85 bis 97 US-Cents pro Aktie, während die von FactSet befragten Analysten 95 Cents pro Aktie prognostizieren. Lores warnte, dass sich die PC-Preise in einer schwierigen Wirtschaftslage nicht so schnell erholt haben wie erwartet. Er sagte jedoch, dass die Verfügbarkeit von KI-Produkten Ende 2024 die Verkäufe an Privat- und Geschäftskunden "auffrischen" sollte.

"Die HP-Ergebnisse geben einen Einblick in die Zweiteilung zwischen KI und allem anderen in der Technologiebranche", zitiert Marketwatch Daniel Newman, den CEO von Futurum Group. "Während das Unternehmen solide sequenzielle Gewinne erzielte, hat es immer noch mit einer makroökonomischen Schwäche zu tun, die wahrscheinlich anhalten wird." Er fügte hinzu, dass zwar viel Geld in KI fließe, bis jedoch auch die Hardware-Anbieter davon profitieren, könne es noch eine Weile dauern.

Der Aktienkurs von HP sackte nach Bekanntgabe der Zahlen um bis zu 10,8 Prozent ab und notierte zuletzt im außerbörslichen Handel bei 28,57 US-Dollar 8,9 Prozent niedriger.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion

