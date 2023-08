DJ Scholz äußert sich zurückhaltend zu Industriestrompreis

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich zurückhaltend zu dem von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vorgeschlagenen Industriestrompreis geäußert. Auf einer Pressekonferenz nach der Klausurtagung des Bundeskabinetts in Meseberg sagte Scholz lediglich: "Die Frage der Sicherung einer billigen Energieversorgung ist ein Dauerthema der Regierung."

Er verwies auf die bereits getätigten staatlichen Subventionen für die Stabilisierung der Energiekosten seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sowie den beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien.

"Wir haben dazu sehr viel Geld in die Hand genommen, um das zu subventionieren, was an Preissteigerungen zwischendurch überall zu spüren war. Da ging es um viele, viele Milliarden. Jetzt sehen wir, dass die Preise fallen", sagte Scholz. "Zu unserer Strategie gehört auch, strukturell dafür zu sorgen, dass wir geringe Stromkosten in Deutschland haben, indem wir mit noch neuem Tempo in Deutschland die erneuerbaren Energien ausbauen."

Ein Ausbau der Erneuerbaren und ein leistungsfähiges Übertragungsstromnetz würden Deutschland auch im Wettbewerb gute Preise für Strom und für Energie garantieren. Durch einen fehlenden Netzausbau im Südwesten Deutschlands könne aktuell etwa Strom aus Windkraftanlagen im Norden und Osten des Landes nicht genutzt werden, was zusätzliche Kosten verursache, so Scholz.

Habeck hat einen zeitlich befristeten und staatlich subventionierten Industriestrompreis für global operierende energieintensive Unternehmen gefordert. Damit soll die Abwanderung von energieintensiven Unternehmen verhindert werden, bis ausreichend günstiger grüner Strom zur Verfügung steht. Scholz hat in dem Zusammenhang jüngst vor einem schuldenfinanzierten "Strohfeuer" gewarnt, das die Inflation wieder anheizt. Ebenso könne man sich eine Dauersubvention von Strompreisen mit der Gießkanne nicht leisten. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) lehnt einen Industriestrompreis ab und setzt sich für die Absenkung der Stromsteuer ein.

Habeck sagte auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit Scholz und Lindner in Meseberg, dass er mit der Europäischen Kommission zum Thema Industriestrompreis im Gespräch sei. Es gebe eine offensichtliche Problematik, "dass nämlich in Europa die Industrie wettbewerbsfähig produzieren muss", so Habeck. "Mehr ist dazu nicht zu sagen - heute jedenfalls nicht."

