DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesländer melden uneinheitliche Inflationsentwicklung

Die Inflation in Deutschland hat sich im August in einer Reihe von Bundesländern unterschiedlich entwickelt. So erhöhte sich die jährliche Inflationsrate in Nordrhein-Westfalen auf 5,9 (Vormonat: 5,8) Prozent, in Baden-Württemberg auf 7,0 (6,8) Prozent, in Brandenburg auf 7,1 (6,7) Prozent und in Sachsen auf 6,8 (6,7) Prozent. Bayern meldete dagegen einen Rückgang auf 5,9 (6,1) Prozent und Hessen auf 6,0 (6,1) Prozent. Während im Jahresvergleich die Preise für Nahrungsmittel deutlich anzogen, sanken die Preise für Heizöl inklusive Betriebskosten spürbar.

DIW: Aufschwung lässt auf sich warten

Das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) liegt im August gegenüber Juli unverändert bei 90,3 Punkten, wie das Institut mitteilte. Damit verharre der Barometerwert nun seit Mai deutlich unter der neutralen 100-Punkte-Marke, die ein durchschnittliches Wachstum anzeige. "Noch ist für die deutsche Wirtschaft kein deutlicher Aufschwung in Sicht", sagte Timm Bönke, Co-Leiter des Bereichs Prognose und Konjunkturpolitik im DIW.

BA: Nachfrage nach Arbeitskräften sinkt im August

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland bleibt im Abwärtstrend. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) sank im August um 2 Punkte auf 117 Zähler, wie die Bundesagentur mitteilte. "In der Mehrzahl der Wirtschaftszweige ist die gemeldete Arbeitskräftenachfrage im Vergleich zum Vorjahresmonat gesunken und zwar zum überwiegenden Teil in zweistelliger prozentualer Höhe", erklärte die BA.

Euroraum-Wirtschaftsstimmung trübt sich im August weiter ein

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im August weiter eingetrübt. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung fiel auf 93,3 Punkte von 94,5 im Vormonat. Es ist der vierte Rückgang in Folge. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Indexrückgang auf 93,4 Zähler gerechnet. Der für die gesamte Europäische Union (EU) berechnete Indikator sank auf 92,9 Punkte von 93,5 im Vormonat.

HVPI-Inflation in Spanien zieht im August an

Der Inflationsdruck in Spanien hat sich im August verstärkt, da die Kraftstoffpreise sich erhöht haben. Nach Angaben der Statistikbehörde INE stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) mit einer Jahresrate von 2,4 Prozent. Im Juli hatte die Steigerung 2,1 Prozent betragen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten für August mit einem Anstieg auf 2,5 Prozent gerechnet.

BDEW "einigermaßen optimistisch" für Gasversorgung im kommenden Winter

Deutschland kann nach Ansicht der deutschen Energiewirtschaft ein Jahr nach dem russischen Gaslieferstopp "einigermaßen optimistisch" auf die Gasversorgungslage im kommenden Winter blicken. Grundsätzlich sei es aber wichtig, dass die Verbraucher noch einmal besonders stark auf ihren Energieverbrauch achteten. "Die Gasspeicher sind heute bereits zu mehr als 93 Prozent gefüllt. Das gibt uns Sicherheit, ist aber keine Garantie, dass wir auch diesen Winter gut überstehen. Wir sind noch nicht über den Berg", sagte Kerstin Andreae, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).

Lindner: Auszahlungsmechanismus für Klimageld steht 2024 zur Verfügung

Bereits im kommenden Jahr soll es nach Aussagen von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) einen Auszahlungsmechanismus geben, über den die Bürger das von der Regierung angekündigte Klimageld und andere staatliche Zahlungen direkt erhalten können. "Ich gehe davon aus, dass dieser Auszahlungsmechnismus 2024 zur Verfügung steht und damit deutlich schneller, als wir es im Koalitionsvertrag in Erwägung gezogen haben, ein solches Klimageld auszuzahlen", sagte Lindner bei einer Pressekonferenz nach der Klausurtagung des Kabinetts in Meseberg.

Kabinett beschließt Entwurf zu Wachstumschancengesetz

Das Bundeskabinett hat bei seiner Klausurtagung in Meseberg den Entwurf des Wachstumschancengesetzes beschlossen, mit dem die Wirtschaft um rund 7 Milliarden Euro pro Jahr entlastet werden soll. Mit dem Gesetz würden Impulse für mehr Wachstum gesetzt und das Fundament für Investitionen insbesondere von kleinen und mittelständischen Unternehmen geschaffen, so das Bundesfinanzministerium. "Deutschland muss an Dynamik gewinnen", erklärte Finanzminister Christian Lindner (FDP) laut der Mitteilung. "Mit diesem Gesetz schaffen wir Wachstumschancen, verbessern unsere Standortbedingungen und setzen unsere finanzpolitische Strategie konsequent um."

Bundeskabinett beschließt Eckpunkte zum Bürokratie-Abbau

Die Bundesregierung will mit 28 Maßnahmen das "Bürokratie-Dickicht" in Deutschland lichten und jährliche Entlastungen in Milliardenhöhe erzielen. Auf seiner Klausurtagung in Meseberg beschloss das Bundeskabinett die Eckpunkte des vierten Bürokratieentlastungsgesetzes, von dem besonders kleine und mittlere Unternehmen profitieren sollen. Das Paket enthält etwa den Wegfall der Hotelmeldepflicht für Deutsche oder die Möglichkeit der digitalen Kontrolle an Flughäfen.

Bundeskabinett beschließt Entwürfe zu Digitalisierung im Gesundheitswesen

Die Bundesregierung treibt die Digitalisierung im Gesundheitswesen voran. Von Anfang 2025 an soll für alle gesetzlich Versicherten eine elektronische Patientenakte (ePA) vorliegen, und bereits ab Anfang 2024 soll das digitale E-Rezept zum verbindlichen Standard bei der Arzneimittelversorgung werden: Dies sind die Kernpunkte eines Gesetzes aus dem Bundesgesundheitsministerium, welches das Bundeskabinett bei seiner Klausur in Meseberg verabschiedete. Ein ebenfalls verabschiedeter Entwurf soll die digitale Nutzung von Gesundheitsdaten zu Forschungszwecken erleichtern.

BGA: Wachstumschancengesetz gibt Impuls für Investitionen

Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) hofft auf einen wichtigen Impuls aus den vom Kabinett vereinbarten Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft und appelliert an Bundestag und Bundesrat, die Regelungen nicht wieder zu verwässern. Das Wachstumschancengesetz, das das Kabinett in Meseberg beschließen will, sei "ein erster, aber wichtiger Impuls für Investitionen und Innovationen", sagte BGA-Präsident Dirk Jandura.

Bauministerin Geywitz: Hohe Zinsen Schuld an Wohnungsflaute

Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) sieht sich nicht für die Rückgänge beim Wohnungsneubau verantwortlich. "Dass die Lage so schwierig ist, liegt zunächst einmal daran, dass die Zinsen enorm gestiegen sind", sagte sie der Wochenzeitung Die Zeit. Die Zinsen seien jahrelang niedrig gewesen, "weshalb viele Unternehmen in der Immobilienbranche enorm gewachsen sind. Nun müssen sie mit stark gestiegenen Kosten umgehen", so Geywitz. Schätzungen zufolge werden 2023 nur etwa halb so viele Wohnungen fertiggestellt wie von der Regierung geplanten 400.000 Einheiten jährlich.

Verbände: Ampel-Verkehrspolitik nur "ausreichend"

Die Bundesregierung ist zur Hälfte ihrer Amtszeit noch größtenteils im Rückstand bei der Erfüllung ihrer selbst gesteckten verkehrspolitischen Ziele. Zu diesem Ergebnis kommen Allianz pro Schiene, Allgemeiner Deutscher Fahrradclub (ADFC) und Auto Club Europa (ACE). Die drei Verbände haben überprüft, inwieweit Versprechen aus dem Koalitionsvertrag bereits umgesetzt wurden, wie sie mitteilten. In Schulnoten gesprochen, erhalte die Bundesregierung demnach im Zwischenzeugnis für ihre Verkehrspolitik lediglich die Note 4 ("ausreichend").

Studie: 372 Milliarden Euro für die Sanierung kommunaler Verkehrsnetze benötigt

Eine Vielzahl an Straßen, Schienen und Brücken in den Kommunen und Landkreisen muss in den kommenden Jahren saniert werden. Der Investitionsbedarf für den Erhalt und die Erweiterung des kommunalen Verkehrsnetzes bis 2030 liege bei 372 Milliarden Euro, ergab eine Studie des Deutschen Instituts für Urbanistik. Fast jede zweite Straßenbrücke sei in keinem guten Zustand und auch bei den ÖPNV-Netzen gibt es deutliche Defizite. Ein Drittel der Straßen weise "größere Mängel" auf.

+++ Konjunkturdaten +++

US/MBA Market Index Woche per 25. Aug +2,3% auf 189 (Vorwoche: 184,8)

US/MBA Purchase Index Woche per 25. Aug +2,0% auf 144,9 (Vorwoche: 142)

US/MBA Refinance Index Woche per 25. Aug +2,5% auf 407,1 (Vorwoche: 397,1)

Belgien Aug Verbraucherpreise +4,09% (Juli: +4,14%) gg Vorjahr

