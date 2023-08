Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4700/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/28 geht es um die Andritz, die den ATXFive nun aus eigener Kraft und nicht aufgrund des Regelwerks für sich checkt, um einen heikel diskutierten Punkt am Beispiel von Frequentis-Vorstand Herbert Mattanovich, um Zahlen von Warimpex, VIG, S Immo, News zu Andritz, Research zu Pierer Mobility, und Porr. Und dann gibt es noch die neue Börsesteuer FÜS sowie ein KESt-Update durch Claudia Plakolm. Claudia Plakolm im Börsepeople Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/4698 ...

