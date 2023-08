EQS-News: PERFORMANCE ONE AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

PERFORMANCE ONE AG: Aktionäre unterstützen Wachstumskurs



30.08.2023 / 14:06 CET/CEST

Performance One AG: Aktionäre unterstützen Wachstumskurs Hauptversammlung stimmt neuem Genehmigten Kapital zu

Sämtliche zur Beschlussfassung gestellten Tagesordnungspunkte wurden angenommen Mannheim, 30. August 2023 - Auf der virtuellen Hauptversammlung der Performance One AG, eines Anbieters für datengetriebene digitale Services und Produkte, stimmten die Aktionäre mit breiter Mehrheit allen zur Beschlussfassung gestellten Tagesordnungspunkten zu. Deutliche Zustimmung erhielt auch der Antrag zur Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals. "Dank des bisher verfügbaren Genehmigten Kapitals war es uns mit Barkapitalerhöhungen 2022 und 2023 im gemeinsamen maximalen Rahmen von unter 10 Prozent möglich, unseren Wachstumskurs bei der Performance One AG und der E-Mental-Health-Plattform couch:now mit zusätzlichen Eigenmitteln zu unterlegen. Das jetzt neu geschaffene Genehmigte Kapital werten wir als deutlichen Vertrauensvorschuss und als Unterstützung unserer Wachstumsstrategie durch unsere Aktionäre", sagt Denis Lademann, Vorstand der Performance One AG. Erneut in den Aufsichtsrat gewählt wurden Herr Dr. Yorck Schmidt, Herr Markus Sauerland und Herr Hubertus von Tiele-Winckler. Dr. Yorck Schmidt wurde durch seine Kollegen in der konstituierenden Sitzung als Vorsitzender des Aufsichtsrats in seinem Amt bestätigt. Tobias Reinhardt, Vorstand der Performance One AG: "Auch in den ersten sechs Monaten von 2023 konnten wir die Ertragsverbesserung fortsetzen. Sowohl die Gewinnung namhafter Neukunden in unserem Kerngeschäft digitale Services (Digital Marketing, Datenanalyse/KI-Entwicklung) als auch die deutlichen Entwicklungsschritte bei unserer E-Mental-Health-Plattform couch:now bestätigen unsere Wachstumsstrategie. Bei unserer Online-Selbsthilfeplattform couch:now konnten wir jetzt mit der vivida bkk die erste Krankenkasse als Partner gewinnen und mit der Stadt Mannheim eine weitreichende Kooperation abschließen. Zusätzlich wird sich auch auszahlen, dass wir immer mehr Unternehmen für unsere Plattform gewinnen können, die so ihr betriebliches Gesundheitswesen auf ein neues Level heben." Die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2023 werden auf der Homepage des Unternehmens unter https://performance.one/hv2023/ veröffentlicht. Über PERFORMANCE ONE PERFORMANCE ONE begleitet führende Unternehmen erfolgreich in die digitale Zukunft. Das umfangreiche Portfolio an digitalen Services und Produkten reicht von entscheidungsunterstützenden Smart Data Analysen und effizientem Performance Marketing über die Schaffung von emotionalen Markenerlebnissen bis hin zum Aufbau eigener KI-basierter Geschäftsmodelle. In der Tochtergesellschaft E-Health Evolutions GmbH wird die KI-gestützte psychologische Online-Plattform couch:now realisiert. IR-Kontakt Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/889690625

frank.ostermair@better-orange.de

linh.chung@better-orange.de



