DJ Regierung dringt auf Aufklärung und Konsequenzen im Fall Aiwanger

BERLIN (Dow Jones)--Die Spitzen des Regierungskabinetts haben wegen der Vorgänge um ein antisemitisches Flugblatt aus der Schulzeit des bayerischen Vize-Regierungschefs Hubert Aiwanger (Freie Wähler) auf Aufklärung und Konsequenzen gepocht. "Alles das, was bisher bekannt geworden ist, ist sehr bedrückend, und deshalb ist für mich sehr klar, dass alles aufgeklärt werden muss und dass, wenn das geschehen ist, ... dann natürlich auch die notwendigen Konsequenzen daraus gezogen werden müssen", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei einer Pressekonferenz nach der Klausurtagung des Kabinetts in Meseberg. Es dürfe "nichts vertuscht und verwischt" werden.

Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) betonte, er finde "den Umgang mit den Berichten von Herrn Aiwanger unaufrichtig". Dieser habe offensichtlich jüngst in verschiedenen Redebeiträgen "eine Sprache des rechten Populismus" benutzt, insofern gehe die Frage an den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), ob er weiter mit einem Kollegen zusammenarbeiten wolle, der so agiere. "Ich finde es schwer vorstellbar", sagte Habeck. Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner nannte die Vorwürfe gegen Aiwanger "bestürzend". Der Umgang damit und die Aufklärungsbereitschaft seien "bislang nicht glaubwürdig". Deshalb müsse hier dringend Klarheit geschaffen werden, "mit den dann gegebenenfalls notwendigen Konsequenzen, die er selber ziehen muss oder der bayerische Regierungschef".

August 30, 2023 07:41 ET (11:41 GMT)

