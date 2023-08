KIEW (dpa-AFX) - Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht unter heftigen Beschuss durch russische Marschflugkörper gekommen. Berichten zufolge kam es über der Stadt zu heftigen Explosionen von Raketen der Flugabwehr gegen die anfliegenden Geschosse. In mindestens zwei Stadtbezirken fielen Raketentrümmer auf Gebäude, wie Bürgermeister Vitali Klitschko am Mittwochmorgen bei Telegram mitteilte. Mehrere Feuer brachen demnach aus, darunter in einem Verwaltungsgebäude und in einem Gewerbebetrieb. Mindestens zwei Menschen wurden getötet und drei weitere verletzt. Zuvor war von zwei Verletzten die Rede gewesen.

Unter den Verletzten sei eine Frau, die mit Glassplitterwunden in ein Krankenhaus gebracht wurde, teilte der Chef der Militärverwaltung der Dreimillionenstadt, Serhij Popko, ebenfalls bei Telegram mit. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft haben drei weitere Personen im Kiewer Umland Verletzungen erlitten.

Der Welle von Marschflugkörpern aus dem Bereich des Kaspischen Meeres war ein Angriff mit Drohnen aus dem Norden vorausgegangen. Im ganzen Land war Luftalarm ausgelöst worden. Berichte über anfliegende Raketen gab es auch für das südukrainische Gebiet Odessa.

Laut dem ukrainischen Oberkommandierenden Walerij Saluschnyj feuerte Russland in der Nacht 28 Marschflugkörper und 16 Drohnen auf Ukraine ab. Der Großteil der Geschosse konnte laut der Militärführung jedoch abgefangen werden. Alleine über Kiew hätte die Luftabwehr nach Angaben der Behörden mehr als 20 feindliche Ziele vernichtet. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als 18 Monaten gegen die russische Invasion. Die ukrainische Flugabwehr wurde mit westlicher Hilfe modernisiert./ast/DP/jha