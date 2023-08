Der DAX konnte am heutigen Mittwoch zunächst bis 15.978 Punkte ansteigen, konnte aber die Marke von 16.000 Punkten nicht überwinden und prallte in diesem Bereich wieder nach unten ab. Der DAX erhöhte in der Folge seine Abwärtsdynamik und gab auch die Unterstützung bei 15.900 Punkten auf. Aktuell zeigt sich der DAX erneut unter 15.900 Punkten bei 15.880 Punkten. Sollte der DAX die ehemalige Unterstützung, die nun zum Widerstand gedreht ist, um 15.900 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...