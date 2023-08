Toronto, ON, 30. August 2023 - Latitude Uranium Inc. ("Latitude Uranium", "LUR" oder das "Unternehmen") (CSE: LUR, OTCQB: LURAF, FRA: EI1) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/latitude-uranium-inc/ - freut sich bekannt zu geben, dass es Phase 1 seines Bohrprogramms 2023 auf dem kürzlich erworbenen Projekt Angilak in Nunavut, Kanada, abgeschlossen hat. Das Phase-1-Programm umfasste 15 Bohrungen auf insgesamt 4.750 Metern und konzentrierte sich auf die Hauptzone des Lac 50 Trends. Die Bohrungen identifizierten eine potenzielle neue Linse unmittelbar südlich der Zone Main sowie eine Kontinuität an der West- und Ostseite der Zone Main.

Phase 2 wird voraussichtlich bis zu 700 zusätzliche Meter umfassen, so dass für die gesamte Saison 2023 insgesamt 5.500 Meter zur Verfügung stehen werden. Die vollständigen Ergebnisse der Phase 1 sind in Tabelle 1 dargestellt und werden wie folgt zusammengefasst:

Höhepunkte des Phase-1-Bohrprogramms 2023

- Potenzielle neue Linse südlich der Mineralisierung der Zone Main mit anomaler Radioaktivität von bis zu 11.000 Zählimpulsen pro Sekunde ("cps") identifiziert.

- Die Westseite der Zone Main zeigt Kontinuität und eine neigungsabwärts gerichtete Erweiterung, wobei alle drei Löcher eine anomale Radioaktivität von bis zu 21.000 cps aufweisen.

- Die Ostseite der Hauptzone zeigt Kontinuität, wobei das beste Bohrloch, RS230, eine Mineralisierung außerhalb der Skala mit bis zu 65.535 cps aufweist.

Abbildung 1: Standort der Bohrungen in der Hauptzone

2023 Angilak-Bohrprogramm

Phase 1 des Angilak-Bohrprogramms 2023 umfasste 15 Bohrlöcher mit insgesamt 4.750 Metern, die sich auf die Hauptzone des Lac 50 Trends konzentrierten. Die Bohrungen werden derzeit für die erforderliche Ruhezeit in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Nunavut Workers' Safety and Compensation Commission (WSCC) unterbrochen. Phase 2 des Bohrprogramms wird derzeit mobilisiert und wird voraussichtlich weitere 700 Meter umfassen, was insgesamt 5.500 Meter für die gesamte Feldsaison 2023 ergibt.

Die Bohrlochergebnisse von Phase 1 sind unten in Tabelle 1 in cps angegeben; die erste Charge von Kernproben ist derzeit auf dem Weg zum Saskatchewan Research Council in Saskatoon, Saskatchewan, um untersucht zu werden. Die Durchlaufzeiten der Analysen haben sich verzögert, da die normalen Logistikrouten durch Yellowknife durch die anhaltenden Brände beeinträchtigt wurden. Unsere Gedanken sind bei den Menschen, die von den Bränden und Evakuierungen betroffen sind.

Hauptzone - Süd: Potenzielle neue Linse (3 Löcher)

Die Bohrlöcher 4, 6 und 8 (23-LC-004, 23-LC-006, 23-LC-008) ergaben eine anomale Radioaktivität von bis zu 11.000 cps, was auf die Möglichkeit einer zuvor nicht identifizierten oberflächennahen Mineralisierung innerhalb eines Tuffsteinhorizonts parallel zur Mineralisierung der Zone Main hinweist, der mit einem VLF-EM-Leiter zusammenfällt. Es scheint eine Kontinuität zwischen den drei Bohrlöchern in dieser potenziellen neuen Linse zu geben, die parallel und leicht südlich der Mineralisierung der Zone Main verläuft. Dieses Gebiet bleibt für weitere Tests entlang des Streichens in Richtung Osten und Westen sowie neigungsabwärts in Richtung Süden offen. Nachfolgebohrungen erfordern zusätzliche Analysen, einschließlich einer Aktualisierung des strukturellen Verständnisses, und werden voraussichtlich einen Schwerpunkt des Bohrprogramms 2024 bilden.

Hauptzone - Westseite (4 Löcher)

Die Bohrlöcher 11, 12 und 14 (23-LC-011, 23-LC-012, 23-LC-014) konzentrierten sich auf die Erweiterung der Mineralisierung neigungsabwärts der bestehenden, nach Südwesten abfallenden mineralisierten Linsen. Alle drei Bohrlöcher wiesen eine anomale Radioaktivität auf, was auf eine potenzielle neigungsabwärts gerichtete Erweiterung (bis 300 Meter) von historischen, flacheren Abschnitten hinweist. Bohrloch 15 (23-LC-015) befindet sich am westlichsten Rand der westlichen Seite der Hauptzone und wurde konzipiert, um die Kontinuität und Erweiterung von historischen Abschnitten zu testen. Zu den Highlights der historischen Bohrlöcher in der westlichen Zone Main östlich von 23-LC-015 zählen 11-LC-001, 11-LC-002 und 11-LC-003, die jeweils 1,37 % U3O8 auf 1,7 m von 169,4 - 171,2 m ergaben, 0,29 % U3O8 auf 0.4 m von 197,0 - 197,4 m und 0,05% U3O8 über 0,6 m von 262,4 - 263 m. Sobald die Untersuchungsergebnisse vorliegen und überprüft werden, plant das Unternehmen die Bereitstellung von Querschnitten, um die Kontinuität und Erweiterung besser verstehen zu können.

Hauptzone - Ostseite (8 Löcher)

Auf der Ostseite der Zone Main wurden insgesamt 8 Löcher gebohrt, um die Kontinuität und Erweiterung der bekannten Mineralisierung zu erproben. Loch 5 (23-LC-005) war das beste Loch, das eine Mineralisierung von bis zu 65.535 cps, RS230, ergab und entlang des Streichens der Ergebnisse historischer Abschnitte von 3,45 % U O38 (1,04 m, von 170,1 - 171,2 m) in 10-LC-099 im Westen und neigungsabwärts des historischen Bohrlochs 10-LC-089, das 7,23 % U O38 (1,13 m, 143,7 - 144,8 m) ergab, liegt. Die Radioaktivität in 23-LC-005 ergab eine Kontinuität innerhalb einer etwa 100 m langen Lücke in den historischen Bohrungen.

Weitere 5 Bohrlöcher (23-LC-002, 23-LC-007, 23-LC-009, 23-LC-010 und 23-LC-013A) wurden als Infill-Bohrlöcher konzipiert, um das Potenzial der abfallenden Mineralisierung auf der Ostseite der Zone Main zu testen. Die ersten Ergebnisse deuten darauf hin, dass die uranhaltigen Strukturen innerhalb der getesteten Lücken durchgängig sind, dass sich die mineralisierte Haupttuffschicht in den getesteten Bereichen jedoch nicht in die Tiefe erstreckt, was wahrscheinlich auf lithologische oder strukturelle Komplexität hinweist.

Die letzten beiden Bohrlöcher (23-LC-001 und 23-LC-003) erprobten die Kontinuität der Mineralisierung am östlichsten Ende der Zone Main und stellen möglicherweise eine Verbindung zwischen der Mineralisierung und der Zone Eastern her. Historische Bohrungen aus dem Jahr 2010 ergaben an diesem Rand der Zone Main in Bohrloch 10-LC-084 3,09 % U O38 auf 0,30 m von 83,4 bis 83,7 Metern. In 23-LC-001 und 23-LC-003 wurde keine Mineralisierung durchteuft. Die Ergebnisse werden analysiert, um die zukünftige Ausrichtung zwischen der Zone Main und der Zone Eastern zu unterstützen. Tabelle 1 - Ergebnisse des Phase-1-Bohrprogramms bei Angilak Bohrloch Von (Meter) An (Meter) Länge (Meter) CPS-Bereich Äquivalenzzeiten (x) Hintergrund des Maximalwerts 23-LC-001 Ostung: 519794.0 Nordwert: 6939864,0 Elevation: 200,0 m Az: 25, Senke: -55 EOH: 234,0 m 28.5 234.0 205.5 Hintergrund x 1.0 23-LC-002 Östliche Ausrichtung: 519322.0 Nordwert: 6939769,0 Höhe: 206,0 m Az: 26, Senke: -55 EOH: 260,0 m 95.6 96.1 0.5 130 - 800 x 4.0 125.6 126.0 0.4 200 - 3,700 x 18.5 23-LC-003 Östliche Ausrichtung: 519668.0 Nordwert: 6939864,0 Höhe: 203,0 m Az: 26, Senke: -55 EOH: 197,0 m 112.1 112.6 0.5 230 - 500 x 2.5 23-LC-004 Östliche Ausrichtung: 519002.0 Nordwert: 6940001.0 Elevation: 208,0 m Az: 24, Senke: -55 EOH: 317,0 m 55.5 58.8 3.3 400 - 3,700 x 18.5 61.0 67.0 6.0 500 - 2,500 x 12.5 69.7 70.1 0.4 500 - 2,500 x 12.5 70.7 70.9 0.2 500 - 800 x 4.0 78.5 78.9 0.4 500 - 2,500 x 12.5 23-LC-005 Östliche Ausrichtung: 519488.0 Nordwert: 6939864,0 Elevation: 201,0 m Az: 26, Senke: -70 EOH: 266,1 m 165.4 165.5 0.1 4,500 x 22.5 218.0 219.4 1.4 715 - 65,535 x 328.0 23-LC-006 Östliche Ausrichtung: 519002.0 Nordwert: 6940001.0 Elevation: 210,0 m Az: 24, Senke: -70 EOH: 362,0 m 70.2 80.0 9.8 130 - 7,000 x 35.0 101.0 104.7 3.7 200 - 1,700 x 8.5 23-LC-007 Östliche Ausrichtung: 519306.0 Nordwert: 6939838,0 Höhe: 206,0 m Az: 25, Neigung: -60 EOH: 380,0 m 248.3 248.9 0.6 320 - 910 x 4.6 250.1 250.3 0.2 635 - 800 x 4.0 275.2 275.4 0.2 825 - 850 x 4.3 23-LC-008 Östliche Ausrichtung: 518957.0 Nordwert: 6939966,0 Elevation: 209,0 m Az: 23, Senke: -74 EOH: 402,8 m 115.5 115.7 0.2 1,000 - 3,000 x 15.0 125.9 130.3 4.4 130 - 11,000 x 55.0 131.1 134.0 2.9 130 - 6,000 x 3.0 142.9 143.4 0.5 600 - 3,000 x 15.0 164.0 164.2 0.2 1,000 - 1,500 x 7.5 23-LC-009 Östliche Ausrichtung: 519131.0 Nordwert: 6940067.0 Elevation: 210,0 m Az: 2, Neigung: -72 EOH: 242,0 m 0.7 0.9 0.2 950 - 1,250 x 6.3 35.1 35.4 0.3 1,000 - 5,080 x 25.4 58.7 59.2 0.5 400 - 3,390 x 17.0 59.5 59.9 0.4 600 - 1,400 x 7.0 60.1 60.2 0.1 1,410 - 1,450 x 7.3 62.4 62.6 0.2 660 - 775 x 3.9 64.8 64.9 0.1 850 - 925 x 4.7 75.5 75.7 0.2 1,100 - 3,300 x 16.5 77.0 77.4 0.4 450 - 9,050 x 45.3 175.2 175.5 0.3 3,500 - 7,400 x 37.0 23-LC-010 Östliche Ausrichtung: 519131.0 Nordwert: 6940067.0 Elevation: 210,0 m Az: 12, Neigung: -85 EOH: 326,0 m 86.7 86.9 0.2 900 x 3.9 96.3 96.4 0.1 770 x 4.5 100.2 101.0 0.8 6,750 - 9,200 x 46.0 106.0 106.7 0.7 1,100 - 14,450 x 72.3 134.0 134.2 0.2 750 - 2,200 X 11.0 23-LC-011 Östliche Ausrichtung: 518717.0 Nordwert: 6940232.0 Höhe: 203,0 m Az: 25, Senke: -54 EOH: 215,0 m 45.9 46.3 0.4 1,500 - 2,000 X 10.0 46.8 47.0 0.2 1,500 - 2,000 X 10.0 81.5 81.7 0.2 2,000 - 3,500 X17.5 118.0 118.2 0.2 1,000 - 1,200 X 6.0 133.4 133.5 0.1 900 - 1,000 X 5.0 170.7 170.8 0.1 1,000 - 2,000 X 10.0 171.2 171.7 0.5 800 - 21,000 x 105.0 172.0 172.1 0.1 1,000 - 3,000 x 15.0 23-LC-012 Östliche Ausrichtung: 518458.0 Nordwert: 6940275,0 Elevation: 229,0 m Az: 26, Senke: -60 EOH: 347,0 m 72.8 73.5 0.7 300 - 800 x 4.0 113.3 113.5 0.2 900 - 1,200 X 6.0 130.0 130.3 0.3 900 - 1,000 X 5.0 232.1 232.4 0.3 875 - 1,400 x 7.0 234.8 235.9 1.1 800 - 15,000 x 75.0 236.3 236.7 0.4 800 - 1,300 X 6.5 255.3 255.5 0.2 1,000 - 1,400 X 6.5 282.9 283.2 0.3 800 - 1,000 X 5.0 286.6 286.7 0.1 800 X 4.0 308.6 308.7 0.1 1,000 X 5.0 23-LC-013A Östliche Ausrichtung: 519069.0 Nordwert: 6939977.0 Elevation: 208,0 m Az: 12, Absenkung: -80.5 EOH: 413,0 m 76.7 77.2 0.5 650 - 1,200 X 6.0 80.2 80.6 0.4 750 - 1,000 X 5.0 84.6 84.8 0.2 800 - 1,100 X 5.5 283.1 283.7 0.6 840 - 5,740 X 28.7 23-LC-014 Östliche Ausrichtung: 518458.0 Nordwert: 6940275,0 Elevation: 229,0 m Az: 25, Neigung: -70 EOH: 362,0 m 139.2 139.3 0.1 1,000 X 5.0 139.9 140.3 0.4 1,000 - 11,000 X 55.0 258.6 258.8 0.2 1,000 - 3,500 X 17.5 268.8 268.9 0.1 1,000 X 5.0 288.6 288.7 0.1 2,600 X 13.0 23-LC-015 Östliche Ausrichtung: 518200.0 Nordwert: 6940389,0 Elevation: 228,0 m Az: 28, Senke: -60 EOH: 359,0 m 87.9 88.2 0.3 970 - 2,300 X 11.5 170.5 170.8 0.3 805 - 4,400 X 22.0 230.0 230.3 0.3 2,000 - 24,500 X 122.5 241.2 241.3 0.1 920 X 4.6 274.5 274.6 0.1 970 X 4.9 280.9 281.0 0.1 945 X 4.7 282.0 282.1 0.1 1,055 X 5.3 282.5 282.6 0.1 720 X 3.6 295.0 295.2 0.2 780 - 1,300 X 6.5 299.1 299.5 0.4 900 - 30,800 X 154.0 299.6 300.0 0.4 845 - 10,375 X 51.9

Siehe Abbildung 1 für die Standorte der Bohrlöcher. Bei der Radioaktivität handelt es sich um die Gesamtgammaaktivität in cps (counts per second), die mit einem kürzlich kalibrierten RS230-Spektrometer direkt am Bohrkern gemessen wurde. Das Unternehmen betrachtet alle Spektrometermessungen über 200 cps als erhöhte Radioaktivität, wobei die Hintergrundradioaktivität weniger als 200 cps beträgt. Anomale Radioaktivität ist definiert als alles über 700 cps. cps-Messungen an Bohrkernen sind ein Hinweis auf das Vorhandensein von radioaktivem Material (Uran, Thorium und/oder Kalium), korrelieren jedoch nicht unbedingt direkt mit chemischen Urananalysen. Die cps-Gesamtmesswerte sind vorläufig und können nicht direkt zur Quantifizierung oder Qualifizierung der Urankonzentration der gemessenen Gesteinsproben verwendet werden. Alle gemeldeten Tiefen und Abschnitte sind Bohrlochtiefen und -abschnitte, sofern nicht anders angegeben, und stellen keine tatsächlichen Mächtigkeiten dar, die erst noch bestimmt werden müssen. Die CPS-Werte werden als kontinuierliche zusammengesetzte erhöhte Radioaktivität angegeben (Summe der Bohrkernlänge größer oder gleich dem Mindestwert für dieses Intervall). Während der Protokollierung werden cps in 10-cm-Intervallen durch die radioaktive Zone und 1 - 2 m darüber und darunter in den radioaktiven Hintergrundkern gemessen. Dies wird durchgeführt, wenn die Messungen über 200 cps liegen.

Qualifizierte Person (QP)

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Nancy Normore, M.Sc., P.Geo, Vice President of Exploration von Latitude Uranium, die eine qualifizierte Person" (gemäß NI 43-101) ist, geprüft und genehmigt.

Über Latitude Uranium Inc.

Latitude Uranium erkundet und entwickelt zwei Uranprojekte in Kanada. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Erweiterung der Ressourcenbasis bei Angilak, das zu den hochgradigsten Uranlagerstätten der Welt außerhalb des Athabasca-Gebietes zählt. Darüber hinaus treiben wir das CMB-Projekt voran, das im produktiven Central Mineral Belt in Zentral-Labrador neben der Lagerstätte Michelin liegt und zahlreiche Vorkommen von Uran, Kupfer und potenziellen IOCG-artigen Mineralisierungen aufweist.

