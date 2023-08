DJ Deutsche HVPI-Teuerung sinkt im August leicht

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Inflationsdruck in Deutschland hat im August weniger als erwartet nachgelassen, was vor allem an den Energiepreisen lag. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent und lag um 6,4 (Juli: 6,5) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg um 0,3 Prozent und eine Jahresteuerungsrate von 6,3 Prozent prognostiziert.

Die deutschen Preise sind eine wichtige Input-Größe für die Euroraum-Inflationsdaten, die am Donnerstag (11.00 Uhr) veröffentlicht werden. Der Inflationsdruck in Spanien nahm zu - der HVPI stieg hier mit einer Jahresrate von 2,4 (2,1) Prozent. Französische Preisdaten werden am Donnerstag (8.45 Uhr) veröffentlicht.

Die Europäische Zentralbank (EZB) ist alarmiert wegen der hohen Inflation und ihrer potenziellen Auswirkungen auf die Inflationserwartungen, die zu einer Lohn-Preis-Spirale und damit einer Verfestigung des hohen Preisdrucks führen könnten. Die EZB hat ihre Leitzinsen bisher insgesamt um 425 Basispunkte erhöht - zuletzt dreimal um 25 Basispunkte. Für September sind Analysten geteilter Meinung und Estr-Forwards preisen einen weiteren "kleinen" Schritt nicht voll ein.

Der nationale Verbraucherpreisindex Deutschlands stieg auf Monatssicht um 0,3 Prozent und überstieg das Niveau des Vorjahresmonats um 6,1 (6,2) Prozent. Volkswirte hatten Raten von plus 0,2 und 6,0 Prozent prognostiziert. Die Kerninflationsrate blieb auf dem Vormonatsniveau von 5,5 Prozent.

Waren verteuerten sich auf Jahressicht um 7,1 (7,0) Prozent, darunter Energie um 8,3 (5,7) Prozent und Nahrungsmittel um 9,0 (11,0) Prozent. Dienstleistungen kosteten 5,1 (5,2) Prozent mehr als vor einem Jahr.

Destatis erklärte die höhere Teuerung bei Energie unter anderem mit einem Basiseffekt durch die Maßnahmen des dritten Entlastungspakets der Bundesregierung. Die Teuerung bei Dienstleistungen sei weiterhin vom Basiseffekt infolge des von Juni bis August 2022 gültigen 9-Euro-Tickets beeinflusst.

