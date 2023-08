NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zum Start um 0,13 Prozent auf 110,47 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Anleihen fiel im Gegenzug auf 4,10 Prozent.

Die Wirtschaft der Vereinigten Staaten ist im zweiten Quartal etwas schwächer gewachsen als bisher bekannt, was Druck von der US-Zentralbank Fed nimmt. Anstatt eines Wachstums um annualisiert 2,4 Prozent wurde nach neuen Zahlen eine auf das Jahr hochgerechnete Rate von 2,1 Prozent erzielt. Eine geringere Lagerhaltung und niedrigere Investitionen der Unternehmen waren für die Revidierung verantwortlich.

Eine etwas langsamere Wirtschaftsentwicklung könnte auch den Inflationsdruck verringern. An den Märkten wird sich ohnehin die Frage gestellt, ob die Fed auf ein baldiges Ende ihres entschlossenen Inflationskampfs zusteuert. Seit März 2022 hat die Federal Reserve ihren Leitzins von fast null Prozent auf mehr als fünf Prozent angehoben./bgf/jha/