"Entfaltung der Synergie: KI-Module von Seez nahtlos auf einen GPT-gesteuerten Chatbot aufgesetzt"

Seez, das innovative Automotive-Tech-Start-up, sorgt mit "Seezar", einem innovativen GPT-gestützten Chatbot, für Aufsehen. Dieser Chatbot ist auf Händler in Europa und im Nahen Osten zugeschnitten. Die KI-gesteuerte Lösung revolutioniert die Kundeninteraktion und die Abläufe in der Automobilbranche.

Der an unseren KI-Modulen und einem umfangreichen Automobildatensatz trainierte Bot liefert lückenlose Antworten und führt Aufgaben zu verschiedenen Themen aus. Beginnend mit dem Kundensupport soll Seezar bald auch den Vertrieb und das Lead Management abdecken und sich nahtlos in die Arbeitsabläufe der Händler integrieren.

Seezar kann in unsere Omnichannel-Showroom-Plattform SeezPad integriert werden, die Lead-Management- und CRM-Funktionen enthält. Diese Integration konsolidiert die Interaktionen, optimiert die Kommunikation und bereichert die Customer Journey. Händler nutzen die KI-Erkenntnisse für zielgerichtetes Marketing, personalisierte Empfehlungen und verbesserten Kundensupport.

Seezar unterstreicht das Engagement von Seez, das Potenzial der KI für die Automobilindustrie auszuschöpfen. Seez knüpft an den Erfolg seines Chatbots Caesar aus dem Jahr 2017 an und unterstützt Händler mit KI-gesteuerten Lösungen, die das Kundenerlebnis verbessern und den Umsatz steigern.

Tarek Kabrit, CEO von Seez, erklärt dazu: "Wir haben schon vor 6 Jahren einen KI-Chatbot eingeführt. Wahrscheinlich war das zu früh. Mit der Entwicklung von ChatGPT, der zunehmenden Digitalisierung in den Autohäusern und der Bereitschaft der Kunden, große Teile ihres Kaufs online abzuwickeln, kommt jetzt alles zusammen, und es bricht eine neue Ära für die Art und Weise an, wie Menschen nach Autos suchen und sie kaufen. Wir sind sehr froh, dass wir eine Rolle in dieser Entwicklung spielen."

Seezar wurde für Händler in Europa und dem Nahen Osten entwickelt und überwindet die traditionellen Chatbot-Beschränkungen mit verbessertem Verständnis und ausgefeilterer Analytik. Diese Innovation geht einher mit dem digitalen Wandel in der Branche und der Einführung von KI. Händler, die auf der Warteliste stehen, sind schon von der Anfangsphase der Lösung begeistert, während die Lösung nach und nach ausgeliefert wird.

Zu den Erfolgen von Seez zählen die europaweite Expansion, die Erschließung des dänischen Markts, der erste Online-Autoverkauf in den skandinavischen Ländern sowie Partnerschaften mit TRYG und Santander. Eine kürzlich bekannt gegebene Finanzierung treibt das Wachstum in MENA und Europa voran, stärkt das KI-Engagement und führt GPT-gestützte Automotive-Exzellenz ein.

Die Synergie der KI-Module von Seez mit GPT-Technologie katapultiert Seezar an der Spitze der Innovation und verbessert die Omnichannel-Möglichkeiten für Händler.

