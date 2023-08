DJ MÄRKTE USA/Gut behauptet nach Abwärtsrevision des BIP

NEW YORK (Dow Jones)--An den US-Börsen zeichnet sich ein gut behaupteter Start in den Mittwochshandel ab, nachdem das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA im zweiten Quartal gemäß der zweiten Lesung weniger stark gestiegen ist als ursprünglich gemeldet und auch die Erwartungen von Volkswirten verfehlt hat. Der PCE- und BIP-Deflator stiegen ebenfalls weniger deutlich als in der Erstveröffentlichung. Zudem hat der ADP-Arbeitsmarktbericht bestätigt, dass sich die Beschäftigungslage abkühlt. Im August wurden demnach deutlich weniger Arbeitsplätze geschaffen als im Juli und auch weniger als von Ökonomen prognostiziert. Damit dürften Zinserhöhungserwartungen weiter ausgepreist werden.

Schon am Dienstag hatten schwache Konjunkturdaten die vorherrschende Erwartung einer Zinserhöhungspause im September untermauert. Die Annahme einer Zinserhöhung im November wurde nach den Daten mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit eingepreist. Am Anleihemarkt fielen die Renditen, der Dollar wertete ab.

Die US-Währung gibt in Reaktion auf die jüngsten Daten weiter nach, der Dollarindex sinkt um 0,3 Prozent. Die Anleiherenditen, die sich zunächst in einer Gegenbewegung erholt hatten, drehen nach unten ab.

HP nach Prognosesenkung unter Druck

Am Aktienmarkt sacken HP vorbörslich um 8,5 Prozent ab, nachdem das Unternehmen bei der Vorlage von Zahlen zum dritten Geschäftsquartal seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr gesenkt hat. Hewlett Packard Enterprise verlieren 2 Prozent. Hier enttäuschte der Ausblick auf das laufende Quartal; die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal waren dagegen besser ausgefallen als erwartet.

Johnson & Johnson gewinnen 0,6 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Prognosen angepasst hat, um der Abspaltung der Konsumgütersparte Kenvue Rechnung zu tragen.

Der chinesische Elektroautohersteller Nio (-2,3%) hat zwar einen optimistischen Ausblick auf das laufende dritte Quartal gegeben, doch enttäuschten die Zahlen zum zweiten Quartal.

Texas Instruments geben um 2 Prozent nach. Die Analysten von Bernstein haben die Aktie auf Underperform von Market Perform abgestuft.

Hurrikan Idalia rückt derweil den Versicherungssektor in den Fokus. Idalia hat als Hurrikan der Kategorie 3 die Golfküste von Florida erreicht. Betroffen von möglichen Schäden sind unter anderem die Versicherer Allstate und Travelers, deren Aktien sich zunächst kaum verändert zeigen.

Die Ölpreise ziehen etwas an, nachdem der Branchenverband API am späten Dienstag einen Rückgang der US-Rohölvorräte gemeldet hat. Marktteilnehmer warten nun gespannt auf die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration.

Die sinkenden Anleiherenditen und der schwächere Dollar stützen den Goldpreis.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,85 -6,6 4,92 43,5 5 Jahre 4,25 -3,2 4,28 24,6 7 Jahre 4,20 -1,9 4,22 23,3 10 Jahre 4,11 -0,9 4,12 23,4 30 Jahre 4,23 +0,3 4,23 26,4 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:20 Di, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0916 +0,3% 1,0874 1,0845 +2,0% EUR/JPY 159,33 +0,4% 159,06 158,37 +13,5% EUR/CHF 0,9576 +0,2% 0,9559 0,9547 -3,3% EUR/GBP 0,8593 -0,1% 0,8610 0,8600 -2,9% USD/JPY 145,95 +0,0% 146,26 146,04 +11,3% GBP/USD 1,2706 +0,5% 1,2630 1,2613 +5,1% USD/CNH (Offshore) 7,2929 +0,1% 7,2989 7,2863 +5,3% Bitcoin BTC/USD 27.399,99 -0,9% 27.447,89 27.341,24 +65,1% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,48 81,16 +0,4% +0,32 +4,0% Brent/ICE 85,76 85,49 +0,3% +0,27 +3,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 35,68 35,20 +1,4% +0,48 -57,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.943,68 1.937,61 +0,3% +6,07 +6,6% Silber (Spot) 24,77 24,78 -0,0% -0,00 +3,4% Platin (Spot) 983,30 981,00 +0,2% +2,30 -7,9% Kupfer-Future 3,80 3,82 -0,4% -0,01 -0,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

August 30, 2023 08:58 ET (12:58 GMT)

