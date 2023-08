Porr CEO Karl-Heinz Strauss im börsenradio-Interview zu den Kosten: "Wir leben in sehr turbulenten Zeiten. Auf der einen Seite haben wir Energiepreis-Anstiege und die Inflation. Materialien haben sich sehr verteuert im vergangenen Jahr. Dieses Jahr sieht man, dass die Materialpreise nach unten gehen. Wir haben insgesamt gut gemanagt und haben viele Themen durch Hedging vorweggenommen. Dafür haben wir weniger Personal gebraucht und die Sub-Unternehmer haben wir im Griff gehabt. Wir haben also keine Ausreißer, die uns das Ergebnis verhageln."Zur Konjunktur: "Natürlich wird eine kleine Konjunkturdelle kommen, wie ich sie bezeichnen würde, die hat natürlich viele Auslöser. Einerseits in Deutschland die Standort-Debatte. Ist Deutschland noch für die ...

