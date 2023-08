Die kostenlose KI-Lösung umfasst wichtige KI-Best-Practices aus Hunderten von Anwendungsfällen von Kund*innen und kollektiver Technologieerfahrung

SAN ANTONIO, Aug. 30, 2023verfügbar und umfasst wichtige KI-Best-Practices, die auf Hunderten von Anwendungsfällen von Kund*innen und langjähriger kollektiver Technologieerfahrung basieren.



"Die neue FAIR AI Diagnostic-Lösung wurde entwickelt, um die Einführung von verantwortungsvoller KI in unseren Kundenunternehmen zu beschleunigen und die langfristige Rentabilität dieser KI-Lösungen zu ermitteln, um die gewünschten Geschäftsergebnisse zu erzielen", so Srini Koushik, Rackspace CTO und Global Lead für FAIR. "Aufgrund der kurzen Markteinführungszeit, der Qualität der über Jahrzehnte hinweg gewonnenen Erkenntnisse und des leidenschaftlichen Kundensupports von Rackspace stellen wir Unternehmen unser Wissen schnellstmöglich zur Verfügung, um diese enormen Geschäftsmöglichkeiten gemeinsam zu nutzen."

FAIR AI Readiness Diagnostic bewertet mehr als 50 Datenpunkte in Bezug auf die grundlegende, operative und strategische Bereitschaft. Wenn die Nutzer die Diagnose abgeschlossen haben, empfiehlt das FAIR-Expertenteam drei einzigartige Dienstleistungen, um die transformative Kraft der generativen KI zu nutzen:

FAIR Ideate: Ein interaktiver und gemeinschaftlicher Ideenfindungs-Workshop, der Unternehmen dabei hilft, umsetzbare Anwendungsfälle für generative KI mit definierten geschäftlichen Auswirkungen zu finden. Die KI-Bereitschaftsdiagnose liefert entscheidende Hinweise für eine erfolgreiche KI-Einführung.



Ein interaktiver und gemeinschaftlicher Ideenfindungs-Workshop, der Unternehmen dabei hilft, umsetzbare Anwendungsfälle für generative KI mit definierten geschäftlichen Auswirkungen zu finden. Die KI-Bereitschaftsdiagnose liefert entscheidende Hinweise für eine erfolgreiche KI-Einführung. FAIR Incubate: Ein agiles und iteratives Programm, das die erste generative KI-Lösung für ein Unternehmen mitentwickelt. Es legt den Technologie-Stack fest und bewertet die Realisierbarkeit von KI, um eine nahtlose Integration in die Unternehmensprozesse zu gewährleisten.

Ein agiles und iteratives Programm, das die erste generative KI-Lösung für ein Unternehmen mitentwickelt. Es legt den Technologie-Stack fest und bewertet die Realisierbarkeit von KI, um eine nahtlose Integration in die Unternehmensprozesse zu gewährleisten. FAIR Industrialize: Ein systematisches Bestreben, um die KI-Lösung in ein Produkt umzuwandeln, Governance zu implementieren, Metriken zu definieren und das KI-Modell und die verteilte Cloud-Infrastruktur für kontinuierliche Verbesserungen zu optimieren.

Foundry for AI by Rackspace (FAIR)

FAIR ist eine bahnbrechende globale Praxis, die sich der Förderung der Unternehmenstransformation, der Verbesserung der Kundenerfahrung, der Steigerung der Servicequalität und der Beschleunigung der Wertschöpfung durch den sicheren und pragmatischen Einsatz von KI-Technologien widmet. FAIR hat über 100 Anwendungsfälle in verschiedenen Branchen identifiziert und arbeitet an mehreren einzigartigen Implementierungen für unsere Kunden in aller Welt.

Klicken Sie hier, um mehr über FAIR und darüber zu erfahren, wie Sie mit Hilfe von generativer KI grenzenlose Kreativität freisetzen können.

Besuchen Sie uns auf der Google Cloud Nextvom 29.-31. August in?San Francisco am Rackspace-Stand Nr. 217 und sehen Sie sich eine Demonstration zu FAIR AI Readiness Diagnostic an. Google Cloud Next bringt über 15.000 Entwickler, IT-Fachleute und CXOs aus der ganzen Welt für drei Tage mit spannenden Inhalten und Networking-Möglichkeiten zusammen.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Medienkontakt: Natalie Silva, publicrelations@rackspace.com