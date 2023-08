DJ Bayer investiert 220 Mio Euro in F&E-Einrichtung am Standort Monheim

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer investiert 220 Millionen Euro in eine neue Einrichtung für Forschung und Entwicklung am Standort Monheim. Dabei handele es sich um die größte Einzelinvestition des Unternehmens in sein Pflanzenschutzgeschäft in Deutschland seit der Grundsteinlegung des Monheimer Campus im Jahr 1979.

Mit der Investition soll ein neuer Gebäudekomplex mit Laboren, Büros und einem Gewächshaus entstehen, der Platz für rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie eine Nutzfläche von 28.000 Quadratmetern bietet. Die Bauzeit werde voraussichtlich rund drei Jahre betragen, vollständig in Betrieb genommen werden sollen die neuen Gebäude 2026.

Entwickeln will Bayer dort "neue Pflanzenschutzlösungen (...), die ein noch besseres Umweltprofil als bisher aufweisen und damit die Auswirkungen der Landwirtschaft auf die Umwelt noch deutlich weiter reduzieren". Das entspreche auch einem von Bayers Zielen, die Umweltauswirkungen seiner Pflanzenschutzmittel bis 2030 um 30 Prozent zu reduzieren.

In den vergangenen drei Jahren hat Bayer laut Mitteilung bereits in seine deutschen Standorte investiert, zum Beispiel 180 Millionen Euro in den Ausbau der Pflanzenschutz-Produktionskapazitäten am Standort Dormagen.

